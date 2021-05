Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl könnyen elvetették. A vuhani labor kutatója szerint az ilyen állítások ártanak a tudomány hírnevének.","shortLead":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl...","id":"20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd148-1a67-4889-bd3f-61a471dd65d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","timestamp":"2021. május. 15. 21:43","title":"Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt a háttérben.","shortLead":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt...","id":"20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebbe5ef-8590-44ac-a133-72c8c56885c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","timestamp":"2021. május. 15. 10:24","title":"Herendi Gábor szerint politikai okokból kaszálják el sorra a filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","shortLead":"A Leicester City nyerte az angol labdarúgó FA Kupát, mivel a döntőben egy góllal jobbnak bizonyult a Chelsea-nél.","id":"20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0901108-2860-4aa9-b59c-1aef3e8dbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829125eb-edec-40ce-8846-093fee11035a","keywords":null,"link":"/sport/20210515_A_Leicester_City_legyozte_a_Chelseat_az_FA_kupa_dontojeben","timestamp":"2021. május. 15. 20:35","title":"A Leicester City legyőzte a Chelsea-t az FA kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.","shortLead":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és...","id":"20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f8706-ee22-4d03-8e1a-408ab168e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","timestamp":"2021. május. 15. 18:39","title":"Alföldi, Osvárt Andrea, Jordán Tamás és Ferge Zsuzsa is ott vannak Karácsony mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","shortLead":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","id":"20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac0007-1284-4766-aea5-6f48462bb893","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","timestamp":"2021. május. 15. 09:13","title":"Karácsony bejelentette, hogy elindul a miniszterelnök-jelölt választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","shortLead":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","id":"20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b35ea-8f11-4cb2-bc6a-52a43b6b1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","timestamp":"2021. május. 15. 08:25","title":"Hét autó ütközött az M1-esen, lezárták az autópályát Győr felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli-palesztin harcok ügyében.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök telefonon egyeztetett szombaton Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász...","id":"20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a66bc7-db46-49ef-bb84-f6b47c821b34","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Joe_Biden_telefonon_egyeztetett_az_izraeli_kormanyfovel_es_a_palesztin_elnokkel_is","timestamp":"2021. május. 15. 21:59","title":"Joe Biden az izraeli kormányfővel és a palesztin elnökkel is egyeztetett telefonon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]