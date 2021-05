Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó legészakibb területein, ahol az éghajlat gyorsabban melegszik, mint bárhol máshol a világban.","shortLead":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó...","id":"20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f326aa-3bf0-46b6-8716-c44b4560e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","timestamp":"2021. május. 22. 20:03","title":"Egyre gyakoribbá válhatnak a \"zombitüzek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","shortLead":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","id":"20210523_glastonbury_fesztival_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b7531-e0fa-4402-b68d-56e79ed0ea03","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_glastonbury_fesztival_online","timestamp":"2021. május. 23. 13:14","title":"Rendkívül kínosra sikeredett a járvány miatt online-ra váltó Glastonbury fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","shortLead":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","id":"20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be146dc-cabe-4195-91f8-7de034453e6e","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","timestamp":"2021. május. 23. 09:37","title":"Kiégett egy 2000 négyzetméteres palackozóüzem Kiskőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június elejéig tekinthetjük meg Budapesten.","shortLead":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június...","id":"202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b61804-61e0-4994-9c43-1359d2513f8e","keywords":null,"link":"/360/202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","timestamp":"2021. május. 22. 11:10","title":"Eldugott falvakban és előkelőségek között is otthonosan mozgott a pillanat művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés vissza is eshet tavalyhoz képest.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés...","id":"20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a59bffa-0327-4c2c-8cbc-af0331ada760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","timestamp":"2021. május. 22. 08:42","title":"Alkatrészhiány fogja vissza a hazai kerékpárgyártást, pedig egyre többen bringáznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű biológust elmondása szerint fenyegetéssel beszervezte a szocialista kémelhárítás, de senkiről nem készített jelentést. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója azt mondja: nincs alapuk kétségbe vonni ezt.","shortLead":"A világhírű biológust elmondása szerint fenyegetéssel beszervezte a szocialista kémelhárítás, de senkiről nem készített...","id":"20210523_allambiztonsag_leveltar_ugynokvad_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4087e40f-8919-4896-a0f6-da5145997b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_allambiztonsag_leveltar_ugynokvad_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 23. 08:52","title":"Az állambiztonsági levéltár főigazgatója szerint a Karikó által elmondottak fedik a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint búcsút inthetünk a maszkunknak, mert megvan az ötmilliomodik beoltott.","shortLead":"Orbán Viktor szerint búcsút inthetünk a maszkunknak, mert megvan az ötmilliomodik beoltott.","id":"20210522_orban_maszk_5_millio_beoltott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac88162-07e1-4ac8-b7ad-19e6c8ddedd5","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_orban_maszk_5_millio_beoltott","timestamp":"2021. május. 22. 18:09","title":"Orbán: Kedves maszk, goodbye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","shortLead":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","id":"20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a518e14a-acb0-444d-a46d-56e5093f7351","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","timestamp":"2021. május. 23. 19:12","title":"Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]