37 százalékról 39,6 százalékra növekszik a gazdag amerikaiak adója. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit az előző elnök, Donald Trump tett, hiszen a republikánus vezető óriási adócsökkentése épp a gazdagoknak kedvezett a leginkább. Ki számít gazdagnak az új adótörvény szerint? Az a házaspár, akiknek az éves jövedelme meghaladja az 509 300 dollárt. Egyéni adózás esetében az alsó határ 452 700 dollár.

Az 1 millió dollárnál többet kereső személyek esetében a tőkenyereség adója - egy eszköz, például egy részvény vagy egy hajó eladásából származó bevétel - rendes jövedelemként adózik, ami 20 százalékról 39,6 százalékra növeli a gazdagok által fizetett adómértéket.

Ráadásul a szupergazdagokat 3,8 százalékos extraadó is sújtja majd a jövőben a tőkejövedelem után. Biden ebből az adóból akarja finanszírozni az új egészségügyi elképzeléseit, de tervben van az örökségek nagyobb adókulcsa is.

Nagy tervek

Az elképzelések szerint 21-ről 28 százalékra emelkedne a társasági adó az Egyesült Államokban. Janet Yellen pénzügyminiszter azzal számol, hogy ez megindíthatna egy menekülési folyamatot is az adóparadicsomokba.

Ezt akarja megakadályozni a globális társasági minimumadó, amely a jelenlegi elképzelések szerint 15 százalékos lenne. Ha az amerikai cég adója az adott országban alacsonyabb, mint például Magyarországon, ahol 9 százalék, akkor a különbözet az USA államkincstárba kerülne az elképzelés szerint. Bár Szijjártó Péter külügyminiszter már elvetette ezt az ötletet, ám az EU két vezető hatalma, Németország és Franciaország lelkesen támogatja.

Óriási költségvetési deficit

Mindemellett 1200 milliárd dollárnyi adójóváírást és kedvezményt is bevezetnek, amivel a környezetvédelmi programokat, az olcsó szociális lakásépítési programokat, és a szegény családok támogatását finanszíroznák.

Mindez szinte eltörpül Biden 4000 milliárd dolláros munkahelyteremtési és -megőrzési, illetve infrastruktúrafejlesztési programja mellett.

A lepukkant infrastruktúra fejlesztését már Trump is megígérte, de a volt elnök ezt az ígéretét sem tartotta be. A pandémia óriási gazdasági válságot okozott az USA-ban is, ezért is oly fontos a munkahelyek megvédésével kapcsolatos program, amely ráadásul enyhítheti a társadalmi ellentéteket is az Egyesült Államokban.

A tervezett deficit óriási: 1840 milliárd dollár, de kisebb, mint a pandémia két évében 2020-ban és 2021-ben. Az utolsó békeévben, 2019-ben viszont "csak" 984 ezer milliárd dollár volt az Egyesült Államok költségvetési hiánya.

Kevéssé valószínű, hogy Biden költségvetési tervét ebben a formájában elfogadja a Kongresszus, ahol a republikánusok máris jelezték, hogy nem értenek egyet sem az adóreformmal sem pedig az óriási munkahelytámogatási és infrastruktúra-fejlesztési programmal.