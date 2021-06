Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szegény országban még az egészségügyi dolgozókat sem oltották be.","shortLead":"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szegény...","id":"20210601_ecdc_oltas_kamasz_vakcinahiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f70d5b-5fa2-43d3-95f9-6d85924f9685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ecdc_oltas_kamasz_vakcinahiany","timestamp":"2021. június. 01. 19:10","title":"Arra kérik az uniós tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a globális vakcinahiányt, mielőtt beoltják a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f02619d-7c30-4c5e-9715-620490e422a8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás határozatlan időre tölti be a posztot.","shortLead":"Hajas Barnabás határozatlan időre tölti be a posztot.","id":"20210601_Biro_hajas_barnabas_volt_igazsagugyi_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f02619d-7c30-4c5e-9715-620490e422a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587f6d8-f380-494c-a4d8-d5f6f7112d43","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Biro_hajas_barnabas_volt_igazsagugyi_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 01. 09:49","title":"Bíró lett a volt igazságügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátósok nyitott teraszokkal készülnek a szezonra.","shortLead":"A vendéglátósok nyitott teraszokkal készülnek a szezonra.","id":"20210602_vedettsegi_igazolvany_balatoni_strand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b401d513-9585-481e-84d3-ff1480ad7f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_vedettsegi_igazolvany_balatoni_strand","timestamp":"2021. június. 02. 20:43","title":"Védettségi igazolvány nélkül is látogathatók lesznek a balatoni strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU versenyjogi előírásait.","shortLead":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU...","id":"20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7c94-412e-4239-aae0-13c50096d03f","keywords":null,"link":"/sport/20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","timestamp":"2021. június. 01. 15:11","title":"Az EU bírósága dönthet a Szuperliga-csapatok és az UEFA harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"650 millió forint osztalékot fizetett a Family Frost.","shortLead":"650 millió forint osztalékot fizetett a Family Frost.","id":"20210601_Family_Frost_nyereseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65a539-5f1d-4e18-b80b-11e162ec5764","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Family_Frost_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 08:02","title":"Majdnem háromszorosára nőtt a Family Frost nyeresége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31e99-4e5b-45fb-aa81-96e26b2b5ef7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A valódi és a gyermekeink veszélyeztetésére képes alkalmi pedofilok egészen csekély töredéke fog azon a listán szerepelni, amit a napokban benyújtott törvényjavaslat nyomán összeállítani készülnek. Vélemény.","shortLead":"A valódi és a gyermekeink veszélyeztetésére képes alkalmi pedofilok egészen csekély töredéke fog azon a listán...","id":"20210602_Revesz_Sandor_Pofon_a_szarnak_pofon_a_gyereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b31e99-4e5b-45fb-aa81-96e26b2b5ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e744004-bed5-4308-ab88-3c8d5048476b","keywords":null,"link":"/360/20210602_Revesz_Sandor_Pofon_a_szarnak_pofon_a_gyereknek","timestamp":"2021. június. 02. 17:00","title":"Révész Sándor: Pofon a szarnak, pofon a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8846de72-29ec-40ff-90d8-4d29579934f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Boat Tail állítólag közel 8 milliárd forintba került. 