[{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni belőle, amikor igazán szükséges.","shortLead":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni...","id":"20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46db2d7-484f-4806-974a-8807ecb2c8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","timestamp":"2021. június. 01. 17:03","title":"Kutatók szerint a terhesség alatt szedett paracetamol autizmus tüneteit okozhatja a gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan, brutális tény, ugyanakkor az ellenzék végre összeállt, így teljesen nyitottnak látszik a verseny. Így összegzi a kilátásokat Will Collins Budapesten dolgozó tanár, aki a Newsweeknek küldött hosszú cikkben foglalta össze véleményét.



