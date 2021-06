Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e96b7b2f-fba9-4491-868f-d250e5ea9364","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Nem vagyok szcientológus, őszintén szólva, nem is szimpatizálok e vallásnak mondott irányzattal, mégsem lehet szó nélkül elmenni az Alkotmánybíróság vele kapcsolatos minapi döntése mellett.","shortLead":"Nem vagyok szcientológus, őszintén szólva, nem is szimpatizálok e vallásnak mondott irányzattal, mégsem lehet szó...","id":"20210603_Dobszay_Janos_Allami_gyontatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96b7b2f-fba9-4491-868f-d250e5ea9364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6ea043-af84-42f3-ac5e-50ff1788b9c7","keywords":null,"link":"/360/20210603_Dobszay_Janos_Allami_gyontatas","timestamp":"2021. június. 03. 18:00","title":"Dobszay János: Az állam a gyóntatófülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cbf086-e29c-4ee5-ba0c-a200bf793067","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány alatt soha nem látott divatja lett a természethez való nagy visszatérésnek. Idősek, fiatalok egyaránt az erdőbe jártak \"fürdőzni\", és rendkívül hamar rá is szoktak. Mostanra viszont a járványhelyzet enyhült, így lehet az országhatáron kívül is újabb kihívásokat keresni. Természetesen érdemes a közelben maradni, Stájerország például kiváló célpont lehet, ha – a szó legszorosabb értelémében – frissítő élményekre vágyik. A család vagy egy baráti társaság minden tagja megtalálja az igazi szórakozást, legyen szó kulturális és gasztronómiai élményekről, egy biciklis kirándulásról – a kristálytiszta osztrák tavak érintésével – vagy a túraútvonalak felfedezéséről.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt soha nem látott divatja lett a természethez való nagy visszatérésnek. Idősek, fiatalok...","id":"feelaustria_20210518_Ha_itthon_mar_minden_turautvonalat_kipipalt_akkor_nezze_meg_mi_van_a_szomszedban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42cbf086-e29c-4ee5-ba0c-a200bf793067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabf807d-d54f-4ac8-86ff-ec0abb4599d4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210518_Ha_itthon_mar_minden_turautvonalat_kipipalt_akkor_nezze_meg_mi_van_a_szomszedban","timestamp":"2021. június. 03. 07:30","title":"Ha itthon már minden túraútvonalat kipipált, akkor nézze meg, mi van a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"1d51741b-0e30-4207-8632-3f317ac72f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben eredetileg 50 százalékos kedvezményről volt szó.","shortLead":"Miközben eredetileg 50 százalékos kedvezményről volt szó.","id":"20210603_alapitvany_adokedvezmeny_vagyonkezeles_nyeresegado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d51741b-0e30-4207-8632-3f317ac72f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc159a5-bf34-46ba-9760-2b3d8c88621c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_alapitvany_adokedvezmeny_vagyonkezeles_nyeresegado","timestamp":"2021. június. 03. 09:36","title":"300 százalékos adókedvezményhez jutnának azok a cégek, melyek NER-közeli alapítványokat támogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag a szervezetünkben.","shortLead":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag...","id":"20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cc1f7-adfb-4342-819d-25ceac9cd117","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","timestamp":"2021. június. 03. 20:16","title":"RTL: Oltás és fertőzés nélkül is lehet védettségi igazolványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére épített kormányzati kampány viszont csak a saját tábor tüzelésére jó.","shortLead":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére...","id":"202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78bc8-3884-4abc-b88f-d4fb55438a0f","keywords":null,"link":"/360/202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","timestamp":"2021. június. 03. 06:30","title":"Gyurcsány – az ember, aki senkinek nem kell, de azért jól jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló szocialista polgármestere szerint a kormány visszaél a hatalmával.","shortLead":"Zugló szocialista polgármestere szerint a kormány visszaél a hatalmával.","id":"20210603_kepviselo_testulet_zuglo_mszp_horvath_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048e96e-0a99-461a-955f-88c9e1cc1f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kepviselo_testulet_zuglo_mszp_horvath_csaba","timestamp":"2021. június. 03. 06:00","title":"Tízezrek szurkolhatnak együtt, de a képviselő-testületeket még nem lehet összehívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"12 év után alakul kormány Benjámin Netanjahu nélkül.","shortLead":"12 év után alakul kormány Benjámin Netanjahu nélkül.","id":"20210603_izrael_magyar_szarmazasu_kormanytagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36ba47-c0bf-4aae-af85-918a2fcfefed","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_izrael_magyar_szarmazasu_kormanytagok","timestamp":"2021. június. 03. 21:41","title":"Három magyar származású politikus is kormánytag lehet Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szakaszba lép a magyar oltási program – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Közölte a friss járványszámokat is: az elmúlt 24 órában 26-an haltak meg, 269 új fertőzöttet regisztráltak és 64 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A 12–15 évesek oltásáról nyár végén várható döntés.","shortLead":"Új szakaszba lép a magyar oltási program – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Közölte...","id":"20210604_Orban_Viktor_Kossuth_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59644d1-8262-4f4a-aba7-ab577837ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_Orban_Viktor_Kossuth_radio","timestamp":"2021. június. 04. 07:51","title":"Orbán: Tömeges oltásról készenlétire állunk át, a 12–15 évesekről még nem döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]