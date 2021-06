Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","shortLead":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","id":"20210616_eb_pp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04987a37-7fdc-47b2-a1a8-3e5f18f026bc","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_pp","timestamp":"2021. június. 16. 09:37","title":"Ez történt az Eb második csoportkörének első játéknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","shortLead":"A 35 éves teniszező szeretné meghosszabbítani a karrierjét, ezért most inkább nem kockáztat.","id":"20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee106f73-d05f-4017-be9d-79190b327fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b00530-79d1-4bc6-8947-9e5c4751b13b","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Visszalepett_Rafa_Nadal_Wimbledontol_es_az_Olimpiatol","timestamp":"2021. június. 17. 15:01","title":"Visszalépett Rafael Nadal Wimbledontól és az olimpiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha eddig nem volt egyértelmű, ki tartja ostobának a másikat, a nemi kisebbségek jogait korlátozó törvény miatt most már végképp az lett.","shortLead":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha...","id":"20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bba38e-3fda-454a-9af8-d9630a6a2a13","keywords":null,"link":"/360/20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","timestamp":"2021. június. 17. 15:00","title":"Kovács Bálint: A Fidesz szavazói nem hülyék, de a Fidesz hülyének nézi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","shortLead":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","id":"20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9ebc21-4367-40b1-866c-e741571e34e8","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","timestamp":"2021. június. 16. 12:55","title":"Híres filmrendező jelentett besúgóként Ruttkai Éváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem a maszkviselés nem kötelező. Azonnal zsúfolásig is telt a vidámpark.","shortLead":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem...","id":"20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67352ce-f6db-4377-8351-e000180bbff2","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","timestamp":"2021. június. 17. 10:11","title":"Hatalmas, maszk nélküli tömeg lepte el a Disneylandet az újranyitás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket a globális társasági adóról, mely a G7 szerint minimum 15% kell, hogy legyen mindenütt a világon.","shortLead":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket...","id":"20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27704d19-7f39-4f62-b447-1b2444cfe467","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","timestamp":"2021. június. 15. 18:52","title":"A globális adózásnak nemcsak a leggazdagabbaknak kellene előnyösnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b776d8-1a25-4c02-9dd8-c4368afe5a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nehezen bukkantak a férfi nyomára, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A szennyezésnek csak az eltávolítása 100 millióba került.","shortLead":"Nehezen bukkantak a férfi nyomára, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A szennyezésnek csak az eltávolítása 100...","id":"20210616_szigetszentmiklos_olajszennyezes_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b776d8-1a25-4c02-9dd8-c4368afe5a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd45c35d-ec2d-410f-88bd-a2513422e23a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210616_szigetszentmiklos_olajszennyezes_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 16. 12:23","title":"Egy 59 éves tököli férfit gyanúsítanak a szigetszentmiklósi olajszennyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]