Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi nézőket sem engednek be, egy évvel az eredetileg kitűzött időpontja után mégis megtartják Tokióban. A The New York Times hat számmal magyarázta meg, hogy miért.","shortLead":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi...","id":"20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6587cfc8-5827-421d-9669-05553d77eee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","timestamp":"2021. június. 23. 15:38","title":"Hat szám, amely elmagyarázza, miért nem fogják lefújni a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","shortLead":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","id":"20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83920af7-9be0-4d4c-a5cb-380304f0569b","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Hőségriasztás: a BKK 40 hektoliter vizet oszt szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és a szexuális orientációhoz kötődő diszkrimináció és erőszak áldozatai számára. A szentszék szerint ez csorbítaná az egyház szabadságjogait.","shortLead":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és...","id":"20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45191-3db9-44e0-aac0-4fe4f151d428","keywords":null,"link":"/elet/20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","timestamp":"2021. június. 22. 15:27","title":"Nem tetszik a Vatikánnak a homofóbia elleni olasz törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","shortLead":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","id":"20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58112253-e6af-41b5-b05f-a1ae7d187e83","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","timestamp":"2021. június. 23. 12:19","title":"Von der Leyen magyarul is megüzente, mit gondol a melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a388f4-77de-4a72-ad01-1eb3ce98f5e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego-csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","shortLead":"A Lego-csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","id":"20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a388f4-77de-4a72-ad01-1eb3ce98f5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cf501f-f1ae-40c7-9532-8eb442a031d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","timestamp":"2021. június. 23. 15:46","title":"A Lego új, környezetbarát kockával rukkolt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten lesznek ott az Eb nyolcaddöntőjében. ","shortLead":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten...","id":"20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30c551-f1dd-4308-868c-b18434df5a74","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","timestamp":"2021. június. 22. 22:56","title":"Továbbjutott Horvátország az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő tanácsaink következnek.","shortLead":"Nagyon nem mindegy, mit viselünk, és mit kenünk magunkra, ha a nyár legmelegebb időszakában vagyunk. Megszívlelendő...","id":"20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569cf70-6f6b-479a-879b-9d35efc83a39","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_Jo_tanacsok_hosegriado_idejere","timestamp":"2021. június. 22. 18:00","title":"Hogy ne őrüljünk meg a kánikulában: életmentő tanácsok hőségriadó idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]