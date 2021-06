Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint a delta mutáció miatt még hónapokig fenn kell tartani az olyan óvintézkedéseket, mint a maszkviselés és a távolságtartás.","shortLead":"A szakemberek szerint a delta mutáció miatt még hónapokig fenn kell tartani az olyan óvintézkedéseket, mint...","id":"20210625_nemetorszag_delta_varians_india_mutacio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a02203-d48d-4087-ad5d-c0e484af4941","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_nemetorszag_delta_varians_india_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. június. 25. 17:49","title":"Gyorsul az Indiából indult delta variáns terjedése Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.","shortLead":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes...","id":"202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3d1ac-b749-484b-90c8-1ba457f1b7b0","keywords":null,"link":"/360/202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Úgy tűnik, valamelyik kormánykedvenc oligarcha viheti az autópálya-koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10","c_author":"Viessmann","category":"brandcontent","description":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról, illetve jónéhány olyan, eddig kevésbé szembetűnő higiéniai probléma is végre felszínre került, amire már a járvány előtt is jóval nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk, hiszen ez lesz a kulcsa a biztonságos munkavégzés és oktatás újraindulásának. ","shortLead":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról...","id":"20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06cdba-9a04-44f0-b875-ab269d065eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","timestamp":"2021. június. 25. 14:30","title":"Hogyan lett volna csökkenthető a koronavírus kockázata az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"22 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt az amerikai volt rendőrtisztet, aki 2020 májusában Minneapolisban meggyilkolta az afroamerikai George Floydot.","shortLead":"22 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt az amerikai volt rendőrtisztet, aki 2020 májusában Minneapolisban...","id":"20210626_22_ev_bortont_kapott_George_Floyd_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725c61be-02a0-4dbf-9a16-db9a7dcd4424","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_22_ev_bortont_kapott_George_Floyd_gyilkosa","timestamp":"2021. június. 26. 09:40","title":"22 év börtönt kapott George Floyd gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4225612-4d69-4513-bcb1-babc01412ca8","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Hosszabbításban szerzett zseniális, de nehezen kiharcolt góllal ment csak tovább Olaszország a negyeddöntőkbe az Eb-n, Dánia azonban nagyon megverte Wales-t. Összefoglalónk a szombati játéknapról.","shortLead":"Hosszabbításban szerzett zseniális, de nehezen kiharcolt góllal ment csak tovább Olaszország a negyeddöntőkbe az Eb-n...","id":"20210626_napiosszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4225612-4d69-4513-bcb1-babc01412ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a11f82-d701-488d-bf38-b878c6592061","keywords":null,"link":"/sport/20210626_napiosszefoglalo","timestamp":"2021. június. 26. 23:45","title":"Kínkeservesen az olaszok, gálázva a dánok jutottak tovább a nyolcaddöntők első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére senki sem sérült meg. ","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg. ","id":"20210626_Baleset_az_M7es_bevezetojen_alakul_a_dugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f9fdea-0f46-4bcb-a6da-5c59624b9ef7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Baleset_az_M7es_bevezetojen_alakul_a_dugo","timestamp":"2021. június. 26. 10:52","title":"Baleset az M7-es bevezetőjén, alakul a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút reggel óta keresték.","shortLead":"A fiút reggel óta keresték.","id":"20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fafc9-85e8-443a-881d-1c3f2c233104","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","timestamp":"2021. június. 26. 21:01","title":"A debreceni Békás-tóba fulladt egy 17 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]