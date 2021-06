Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves szupertehetsége, Silas Wamangituka hosszú évek óta a menedzsere árnyékában él, hamis névvel és papírokkal, kiszolgáltatva. A klub és a futballközösség a játékos mögött áll, az ügynek pedig segít feneket keríteni az az abszurd tény, hogy egy 19 éves brit YouTuber közbenjárásával az interneten kultuszhőssé nőtte ki magát valódi nevén Silas Kaptompa Mvumpa. ","shortLead":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves...","id":"20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b68b2f7-e569-4556-93ac-1a5f4e18815a","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","timestamp":"2021. június. 27. 17:00","title":"Hamis név és lenyúlt bankszámlák: éveken át az ügynöke irányította a Stuttgart játékosának életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","shortLead":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","id":"20210627_Forma1_Verstappen_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761581e6-29e0-48d7-85e6-78e13f41df2e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Forma1_Verstappen_nyert","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"Forma-1: Verstappen nyert a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

\r

","shortLead":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már...","id":"20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a414a-13ff-4a48-8a33-ffe41ec77968","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","timestamp":"2021. június. 28. 18:01","title":"Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","id":"20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f8ab7-e2af-4abd-8553-298bb5fd473e","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","timestamp":"2021. június. 27. 19:42","title":"Az UEFA cáfolja, hogy kitiltotta volna a szivárványos zászlókat a holland-cseh meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]