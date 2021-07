Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","shortLead":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","id":"20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c38bba-8522-4fe1-8986-1c5af075cf29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 30. 07:33","title":"A kormány 10 évre titkosította a sztrádakoncesszió háttérszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f6ce21-fbd3-43a5-bdf4-836029fcb5e0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"E heti számában a HVG folytatja tényfeltárását az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. ","shortLead":"E heti számában a HVG folytatja tényfeltárását az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. ","id":"20210630_Orban_barokk_hatvanpuszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f6ce21-fbd3-43a5-bdf4-836029fcb5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017e6dab-3c68-4498-9f07-b03170e076c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Orban_barokk_hatvanpuszta","timestamp":"2021. június. 30. 14:48","title":"További titkok derülnek ki az e heti HVG-ből a hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon mennek lassan.","shortLead":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon...","id":"20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31944884-8592-412c-8622-56560270d035","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","timestamp":"2021. június. 30. 04:21","title":"25 millió forintot is megért valakinek egy 1974-es tökéletes állapotú Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le Svédországot.","shortLead":"Anglia 75 perc mezőnybeli harc után bedarálta Németországot, Ukrajna pedig a 121. percben lőtt góllal győzte le...","id":"20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6a7ea4-3717-4d56-8555-d3cd313c5706","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_anglia_ukrajna_nemet_sved_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 29. 23:55","title":"Anglia és Ukrajna továbbjutásával lett teljes a legjobb nyolc mezőnye az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","shortLead":"A Fukusimai Egyetem kutatója szerint nem az erőmű 2011-es katasztrófája okozta a genetikai változást az állatoknál.","id":"20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4051f19-138a-40c8-8ddf-3ea85e06e667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c18540-fabc-4b5c-8a66-1712cdab765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_Hibrid_vaddiszno_fukusima_atomeromu","timestamp":"2021. június. 30. 13:03","title":"Házisertés-vaddisznó hibridek jelentek meg a fukusimai atomerőmű környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de a kormány nem volt hajlandó változtatni a konstrukción. Jelenleg 30 ezer vállalat és 1 millió magánszemély nem törleszt, ők rosszabbul fognak járni – ismeri el a hvg.hu-nak adott interjúban Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, akit arról is kérdeztünk, mennyivel drágulhatnak a hitelek, miért nem éri meg banki pénztárosnak menni, és mi kell ahhoz, hogy egy bank veszteséges legyen.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség már a moratórium első meghosszabbítását is rászorultsági nyilatkozathoz kötötte volna, de...","id":"20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647ca1c9-d260-4099-b7a9-1bbdc53e1eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2825e63-6f18-4eb8-bf6c-d55438bbe04d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_A_kormany_tudja_hogy_kockazatos_megis_ragaszkodik_a_hitelmoratoriumhoz","timestamp":"2021. június. 29. 11:20","title":"Bankszövetség: A kormány tudja, hogy kockázatos, mégis ragaszkodik a hitelmoratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar vet véget a hőségnek.","shortLead":"Zivatar vet véget a hőségnek.","id":"20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e90a0-8c7e-41a4-9f67-52eb92573388","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2021. június. 30. 17:58","title":"Másodfokú riasztást adtak ki az esti viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény Antal, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára, az MTA doktora. A kutató szerint a magyar társadalomnak fel kell ismernie, hogy a kormány politikai haszonszerzésből átlépett bizonyos gazdasági és magánéleti határokat. A felborult világrendben azt viszont lehetetlenség megmondani, ki lesz a válság politikai győztese az identitáskérdésre rárepülő Fidesz és a kormányt negligáló ellenzék közül.","shortLead":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény...","id":"20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d73e2f-a267-4f85-95e0-64c926b2a606","keywords":null,"link":"/360/20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","timestamp":"2021. június. 30. 11:00","title":"Örkény Antal: A járvány alatt a kormány visszaélt az emberek bizalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]