[{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány autópálya-koncesszióját. Nem lehet megítélni – írják –, hogy indokolt-e például a 35 éves időtartam, vagy a magyar kormány arra készül, hogy megsértse az EU alapszabadságait.","shortLead":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány...","id":"20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cb277f-1b2c-428c-bbc3-eb0307d590d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. július. 05. 13:49","title":"Transparency: A 35 éves sztrádakoncesszió nem is koncesszió az uniós irányelv szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","shortLead":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","id":"20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de328ba2-4ebe-4c11-9961-ec648118d429","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","timestamp":"2021. július. 04. 09:12","title":"Rengeteg autóst érint: újabb szupertraffipaxokat vásárol a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók szívét nyerné meg. A választások előtti pénzosztás Bod Péter Ákos közgazdászt a Medgyessy–Gyurcsány-érára emlékezteti, a GKI vezérigazgatója, Molnár László szerint pedig arra utal, hogy ettől a választástól tart a legjobban a Fidesz. Kérdés persze, mi valósul meg ténylegesen az eddigi bejelentésekből: az apró betűs részeken sok fog múlni. ","shortLead":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók...","id":"20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735782d9-ca12-4dd0-add6-b81014022377","keywords":null,"link":"/360/20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","timestamp":"2021. július. 05. 06:30","title":"Elemzők a pénzszórásról: A kormány intézkedései a félelemről szólnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","shortLead":"Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. ","id":"20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87a5f1e-d514-4289-852a-69b79dbf13f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2596ed66-7970-4b1c-b887-74e318b576c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_max_verstappen_lewis_hamilton_osztrak_nagydij","timestamp":"2021. július. 04. 17:01","title":"Sima rajt-cél győzelem Verstappennek, Hamilton nem fért fel a dobogóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányokra egységes szabályozás van Magyarországon, azonban uniós rendelkezések miatt a jogosítványokra eltérő határidők vonatkoznak.","shortLead":"A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányokra egységes szabályozás van Magyarországon, azonban uniós...","id":"20210705_Tiz_honappal_tovabb_ervenyesek_a_lejart_jogositvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4b1f3-c88a-4675-9584-9c76384ee7ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Tiz_honappal_tovabb_ervenyesek_a_lejart_jogositvanyok","timestamp":"2021. július. 05. 11:45","title":"Tíz hónappal tovább érvényesek a lejárt jogosítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dán válogatott csapatkapitánya pedig pózolt.","shortLead":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dán válogatott csapatkapitánya pedig pózolt.","id":"20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b760a1-eed4-441b-92d3-f3f5a135f316","keywords":null,"link":"/sport/20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","timestamp":"2021. július. 04. 09:36","title":"Cristian Eriksen már annyira jól van, hogy a tengerparton fotózkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]