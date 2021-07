Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","shortLead":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","id":"20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a13f191-8aa5-4a0a-9b6e-400429c8d04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","timestamp":"2021. július. 05. 10:15","title":"A legnépszerűbb amerikai monstrum terepjáró is megkapta Lego Technic változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","shortLead":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","id":"20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cce68d-f7dd-4811-889c-25cf88b467d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","timestamp":"2021. július. 05. 10:12","title":"A WHO szerint a koronavírus-variánsok lekörözhetik az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ee4d97-13cd-4896-b6b6-c4622ef1ff75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hüllő a szomszédból szökött át a csatornán keresztül.","shortLead":"A hüllő a szomszédból szökött át a csatornán keresztül.","id":"20210705_kigyo_wc_ausztria_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6ee4d97-13cd-4896-b6b6-c4622ef1ff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730fe3a-ad20-4a43-a4aa-aafa82713ec1","keywords":null,"link":"/elet/20210705_kigyo_wc_ausztria_tamadas","timestamp":"2021. július. 05. 19:05","title":"Kígyó harapott meg egy osztrák férfit, amikor ráült a vécéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","id":"20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e62adc-a6ae-48ea-a88d-531fab6d0c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","timestamp":"2021. július. 05. 07:59","title":"Szupergyors Fiat 500-ast mutatott be az Abarth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd6aaad-91cb-4c2c-854c-0d858b7c8dde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasztikus videót drón segítségével hónapokon át készítette Lior Patel izraeli filmes, akinek egyik szakterülete a légi felvételek készítése.","shortLead":"A fantasztikus videót drón segítségével hónapokon át készítette Lior Patel izraeli filmes, akinek egyik szakterülete...","id":"20210704_Lelegzetelallito_gyorsitott_legi_felvetel_egy_izraeli_juhnyaj_mozgasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6aaad-91cb-4c2c-854c-0d858b7c8dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adbad18-192d-49ef-b881-47ae9140d2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Lelegzetelallito_gyorsitott_legi_felvetel_egy_izraeli_juhnyaj_mozgasarol","timestamp":"2021. július. 04. 15:06","title":"Lélegzetelállító légi felvételek mutatják, hogyan mozog egy óriási juhnyáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

