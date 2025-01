Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","shortLead":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","id":"20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957.jpg","index":0,"item":"b5e766f9-c61e-4cff-8ba5-eacd52467271","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","timestamp":"2025. január. 09. 11:31","title":"Először adtak el több villany-Mustangot, mint benzines Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően meghatározza, mennyire akarnak majd költekezni a magyar háztartások.","shortLead":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően...","id":"20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907.jpg","index":0,"item":"b70e8bc6-df15-401a-a4af-2f426af5602b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","timestamp":"2025. január. 09. 10:56","title":"A kiskereskedelem jó negyedévet zárt, de a lényeg csak most jön az elemzők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés kiderítette, hogy a nyertes Calin Georgescu kampányát egy másik állam támogatta.","shortLead":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés...","id":"20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"86947f39-81f3-4e36-9e80-3758457bb03c","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","timestamp":"2025. január. 08. 20:31","title":"Megvan, mikor tartják a megismételt elnökválasztást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad választ a kérdésre.","shortLead":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad...","id":"20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd.jpg","index":0,"item":"e51d9981-3773-418c-9dd7-cf9b933a0f66","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","timestamp":"2025. január. 08. 18:30","title":"Irodalmi-politikai detektívmunka kellett ahhoz, hogy kiderüljön, antiszemita volt-e a Képtelen természetrajz írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap alatt 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés. A feldolgozószektor teljesítménye enyhén, az autóiparé viszont jelentősen visszaesett.","shortLead":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap...","id":"20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68.jpg","index":0,"item":"72f1b39d-be34-49ea-8f07-4c3e960f9dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","timestamp":"2025. január. 09. 08:30","title":"Továbbra is siralmas a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fidesz korábbi pártpénztárnoka és 2015-ig egyik fő oligarchája, Simicska Lajos bizalmasaként ismert Vida Ildikó több Mészáros-cég vezetőségében is helyet foglal.","shortLead":"A Fidesz korábbi pártpénztárnoka és 2015-ig egyik fő oligarchája, Simicska Lajos bizalmasaként ismert Vida Ildikó több...","id":"20250109_Meszaros-Lorinc-cegeinel-dolgozik-az-Egyesult-Allamokbol-kitiltott-volt-NAV-vezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8.jpg","index":0,"item":"dc0451e3-1944-43e7-8273-0044ac7ecad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Meszaros-Lorinc-cegeinel-dolgozik-az-Egyesult-Allamokbol-kitiltott-volt-NAV-vezer","timestamp":"2025. január. 09. 10:21","title":"Mészáros Lőrinc cégeinél dolgozik Vida Ildikó, az Egyesült Államokból kitiltott volt NAV-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél nagyobbat kell lépni a klímaváltozás ellen – írja a kutató, aki szerint a versenyképesség csökkenése sem drága ennek érdekében.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobbat kell lépni a klímaváltozás ellen – írja a kutató, aki szerint a versenyképesség csökkenése...","id":"20250110_urge-vorsatz-diana-15-fok-atlepese-klimavalsag-klimavaltozas-globalis-felmelegedes-megallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d.jpg","index":0,"item":"628355e5-a665-4a66-b1b6-60b1d1cbe343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_urge-vorsatz-diana-15-fok-atlepese-klimavalsag-klimavaltozas-globalis-felmelegedes-megallitasa","timestamp":"2025. január. 10. 13:24","title":"Ürge-Vorsatz Diána a 1,5 fokos határ átlépéséről: Nem egymással fogunk versenyezni, hanem a fennmaradásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani az online közösségi tereket.","shortLead":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani...","id":"20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"ee3a98b5-1f72-49b2-8145-c907a2b81df1","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Magyar Péter köröket ver Orbán Viktorra az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]