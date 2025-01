Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","shortLead":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","id":"20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346.jpg","index":0,"item":"f7ffc78a-f3bb-4266-9c6a-a2e9aaef05c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","timestamp":"2025. január. 14. 20:03","title":"Mindenkit levesz a lábáról ez a bébi királyrák, amit a Mexikói-öbölben találtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe.jpg","index":0,"item":"58275f44-17f3-4510-84db-8d47cb0a1ce6","keywords":null,"link":"/360/20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","timestamp":"2025. január. 14. 18:30","title":"Az elnyomás, az üldöztetés és az ellenállás adja Molly Nilsson új lemezének központi témáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","shortLead":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","id":"20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"c90ebff4-e0c9-4878-9ffe-b1b080837c3f","keywords":null,"link":"/elet/20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","timestamp":"2025. január. 14. 18:10","title":"Nyugtatóra ivott alkoholt, majd a folyosóra vizelt egy férfi egy tengerentúli járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Több mint két évet töltött Budapesten, ezalatt nemcsak a lombkoronasétányt és a felcsúti stadiont látogatta meg és influenszereket látott vendégül, de három súlyos szankciót is bejelentett. David Pressman amerikai nagykövet hétfőn elhagyta állomáshelyét, vele a legharciasabb amerikai nagykövet távozott Magyarországról. Emlékeznek még, amikor alufóliasisakos mémmel üzent Orbán Viktornak, családjával fotózkodott Novák Katalin hivatala előtt, vagy berendelte Szijjártó Péter a külügyminisztériumba? Mi igen.","shortLead":"Több mint két évet töltött Budapesten, ezalatt nemcsak a lombkoronasétányt és a felcsúti stadiont látogatta meg és...","id":"20250114_David-Pressman-amerikai-nagykovet-Orban-Viktor-szankciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc.jpg","index":0,"item":"5786ff88-4b7b-4078-ba89-97e16ce2ee85","keywords":null,"link":"/360/20250114_David-Pressman-amerikai-nagykovet-Orban-Viktor-szankciok-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 09:47","title":"David Pressman – az ember, aki három szankciót jelentett be, de sosem találkozott Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint ez ugyanolyan hazugság, mint amit az embercsempész gázolóról állított a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"Havasi Bertalan szerint ez ugyanolyan hazugság, mint amit az embercsempész gázolóról állított a Tisza Párt elnöke.","id":"20250114_orban-viktor-magyar-peter-felelnoki-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea.jpg","index":0,"item":"e78cc075-136f-48a3-b453-923431da5468","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_orban-viktor-magyar-peter-felelnoki-rendszer","timestamp":"2025. január. 14. 11:18","title":"Magyar Péter szerint a kormány félelnöki rendszer bevezetésére készül, Orbán sajtófőnöke szerint ez hírlapi kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","shortLead":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","id":"20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"013335ca-d678-4a8d-9d2c-cc585662fc5e","keywords":null,"link":"/elet/20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 14. 13:57","title":"Stabil létrák és 6 ezer köbcentis céges autó – az év álláshirdetését adták fel a zsámbéki önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","shortLead":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","id":"20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008.jpg","index":0,"item":"a03b3ac9-3540-4f00-8502-b33018a69191","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","timestamp":"2025. január. 15. 06:10","title":"Megszorongatták meghallgatásán Pete Hegsethet, akit Donald Trump védelmi miniszternek nevezne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]