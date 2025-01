Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de a költségeik egyre nőnek és most már aggasztóan nagy áremelkedést várnak 2025 elejére. Úgyhogy az év eleji átárazásokat érdemes figyelni, hogy okosabbak legyünk – mutatta be az MNB.","shortLead":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de...","id":"20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8.jpg","index":0,"item":"bac16847-5059-4fbe-aab4-8510bf1c5972","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","timestamp":"2025. január. 07. 05:36","title":"A cégek költségei újra nőni kezdtek - meddig úszhatjuk meg, hogy az áraikba is beépítsék ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74853b-d52a-4196-9f5b-0b1dc0f4d0bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A birkózás a következő amerikai kormányzattal próbára teszi Varsót, amely Budapestet váltja az EU soros elnökségében.","shortLead":"A birkózás a következő amerikai kormányzattal próbára teszi Varsót, amely Budapestet váltja az EU soros elnökségében.","id":"20250105_Financial-Times-Trump-Orban-Magyarorszag-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc74853b-d52a-4196-9f5b-0b1dc0f4d0bf.jpg","index":0,"item":"81ac4404-c2b1-4289-9a8b-dda8f63c0309","keywords":null,"link":"/360/20250105_Financial-Times-Trump-Orban-Magyarorszag-Lengyelorszag","timestamp":"2025. január. 05. 09:15","title":"Financial Times: Trump árnyéka vetül Magyarországra és Lengyelországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","shortLead":"Nehezen, vagy sehogy nem indul el a kamera a legutóbbi iOS-frissítés óta, erről panaszkodnak egyre többen a neten. ","id":"20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57a0fa96-d6ef-4b7d-a119-e30c63075f45.jpg","index":0,"item":"9325f8f0-3271-4c58-8f8c-70870084d700","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-kamera-nem-mukodik","timestamp":"2025. január. 06. 17:03","title":"Komoly hibát tapasztal sok iPhone-os, frissítés után nem működik a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4417a493-8cc0-45db-a45d-65910af24379","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"2025-ben a tavaly eladott elektromos autó mennyiség több mint duplájával tervez a kínai vállalat.","shortLead":"2025-ben a tavaly eladott elektromos autó mennyiség több mint duplájával tervez a kínai vállalat.","id":"20250107_iden-sokkal-tobb-villanyauto-eladasaval-szamol-a-xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4417a493-8cc0-45db-a45d-65910af24379.jpg","index":0,"item":"de44cce0-52d0-4fd9-81c9-8bfc4c0b838b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_iden-sokkal-tobb-villanyauto-eladasaval-szamol-a-xiaomi","timestamp":"2025. január. 07. 06:41","title":"Idén sokkal több villanyautó eladásával számol a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül: a kormány ezzel kapcsolatos tevékenységét „a botránykerülő lázas semmittevés fogja jellemezni”.","shortLead":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül...","id":"20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db.jpg","index":0,"item":"23c5a3e4-2241-49cb-9742-fbcd2ffe7371","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","timestamp":"2025. január. 06. 07:32","title":"Kincses Gyula: Fontolóra kellene venni, hogy a közegészségügyben megvásárolhatóvá tegyék a szabad orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint. A vállalat a CES 2025 kiállításon mutatta be a Samsung Vision AI-t, azt a rendszert, amely reményei szerint a filmek, sorozatok és tévéműsorok világából egy „adaptív és intelligens otthoni társsá” teheti a tévékészülékeket.","shortLead":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint...","id":"20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347.jpg","index":0,"item":"dc284ca2-773a-4af0-8c0c-420d37b5d098","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"„A tévé nem arról fog szólni, ami megy rajta, hanem arról, aki nézi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","shortLead":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","id":"20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799.jpg","index":0,"item":"4e9c41e5-38f7-48e3-8c54-1f9fc58c54fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","timestamp":"2025. január. 05. 15:00","title":"Bese atyát tűzte műsorára a közmédia, az elcsábulásról beszélgetett Eperjes Károllyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20...","id":"20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17.jpg","index":0,"item":"c6ab2f52-9bde-45b4-b4d4-2b8958105550","keywords":null,"link":"/sport/20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","timestamp":"2025. január. 05. 20:24","title":"Döntetlen lett a Liverpool - Manchester United rangadó, óriási ziccert hibázott az utolsó pillanatban Maguire – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]