[{"available":true,"c_guid":"c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint pénteken biztonságban folytatódhat az oktatás minden magyar iskolában.","shortLead":"A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint pénteken biztonságban folytatódhat az oktatás minden magyar...","id":"20250124_retvari-bombariado-iskolak-tanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b.jpg","index":0,"item":"b27aceee-20ea-4531-a131-4c0bbb9431a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_retvari-bombariado-iskolak-tanitas","timestamp":"2025. január. 24. 05:35","title":"Rétvári: 303 iskolát vizsgáltak át, robbanószert sehol sem találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cde212-1f91-4688-b235-fa9ac6e8980f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jócskán megcsappant a lakossági állampírok vonzereje 2024 év utolsó harmadában, így a tervezetthez képest százmilliárdokkal kevesebbet vásároltak belőlük tavaly az emberek – számolta ki az Azénpénzem.hu.","shortLead":"Jócskán megcsappant a lakossági állampírok vonzereje 2024 év utolsó harmadában, így a tervezetthez képest...","id":"20250124_allamkincstar-befektetes-penz-allampapir-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cde212-1f91-4688-b235-fa9ac6e8980f.jpg","index":0,"item":"fa437757-f9b2-47e4-9be2-97968bd2e549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_allamkincstar-befektetes-penz-allampapir-vasarlas","timestamp":"2025. január. 24. 07:44","title":"Ennyi volt: leálltak az emberek az állampapír-vásárlással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A távozó Biden-kormányzat által meghozott döntés miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét ne a szerbiai olaj- és gázipari cégtől (NIS) vett üzemanyaggal tankolja fel, hanem Budapesten és Temesváron töltse fel.","shortLead":"A távozó Biden-kormányzat által meghozott döntés miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét...","id":"20250123_amerikai-szankciok-wizz-air-belgrad-nis-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"17f3b70c-dc94-4b74-bc1f-4ed73cd77647","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_amerikai-szankciok-wizz-air-belgrad-nis-tankolas","timestamp":"2025. január. 23. 10:44","title":"Az amerikai szankciók miatt a Wizz Air belgrádi gépe nem tankolhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is beszereztek erre a célra. Az ügyészség fegyházba küldené őket.","shortLead":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is...","id":"20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"3438de34-ae41-4b59-b015-60211e0a8fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 10:53","title":"Rabszolgaként tartották, kínozták az áldozatukat, a holttestét meg csak kidobták az autójukból – szabolcsi pár ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","shortLead":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","id":"20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"16886f52-9a40-4b15-a8f8-988a6c2506e3","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","timestamp":"2025. január. 22. 13:11","title":"Egymásra licitálva járatta le Biden és Trump az elnöki kegyelem intézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf796ad-d32f-4999-9f23-ed56ab24d6e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok kieső helyen várja a jövő heti folytatást.","shortLead":"Az angol bajnok kieső helyen várja a jövő heti folytatást.","id":"20250123_bajnokok-ligaja-manchester-city-real-madrid-bayern-munchen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf796ad-d32f-4999-9f23-ed56ab24d6e4.jpg","index":0,"item":"e46a8558-be01-4a05-b1f5-f7249035b819","keywords":null,"link":"/sport/20250123_bajnokok-ligaja-manchester-city-real-madrid-bayern-munchen","timestamp":"2025. január. 23. 05:15","title":"Nagyot nyert a Real, két gólos előnyről kapott ki a City a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173349a6-8f02-4be4-b6ca-0400dcdd9292","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 130 ezer ember egészségének alakulását követték nyomon 43 éven át, hogy megtudják, milyen mértékű szerepet játszik a táplálkozás a demencia kialakulásában.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 130 ezer ember egészségének alakulását követték nyomon 43 éven át, hogy megtudják, milyen...","id":"20250122_voros-hus-taplalkozas-demencia-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173349a6-8f02-4be4-b6ca-0400dcdd9292.jpg","index":0,"item":"63abb193-5993-467b-af8c-42be291c8c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_voros-hus-taplalkozas-demencia-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 22. 20:03","title":"Ez történhet az agyával, ha mindennap eszik vörös húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is erősítettek saját szolgáltatásuk hasonló funkcióira.","shortLead":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is...","id":"20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2.jpg","index":0,"item":"f8446a3b-1758-46ec-9737-434bc2e8d47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","timestamp":"2025. január. 23. 21:03","title":"Többen vannak, akik nagyot próbáltak nyerni azon a pár órányi TikTok-kiesésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]