[{"available":true,"c_guid":"60d9dca3-1b2e-44f1-8e9c-4b59bf59c8c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tőzsdéket, a világ szinte minden országának felhasználóit is lázba hozta az új kínai mesterséges intelligencia. No meg a hatása: az emberek nemcsak a DeepSeek nevére keresnek rá, hanem arra a berobbanás kárvallotjára is.","shortLead":"Nemcsak a tőzsdéket, a világ szinte minden országának felhasználóit is lázba hozta az új kínai mesterséges...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-nvidia-reszvenyek-google-trends-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60d9dca3-1b2e-44f1-8e9c-4b59bf59c8c2.jpg","index":0,"item":"687b1b9c-3927-4c0e-99a9-ce621a4ab928","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-nvidia-reszvenyek-google-trends-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 11:38","title":"Akkorát durrant az új kínai MI, hogy a magyarok is tömegesen keresnek rá – meg a nagy vesztesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbf9cfa-37cd-4193-b83d-706de786a2db","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kormányfő lemondását Vucsics elnök elfogadta.","shortLead":"A kormányfő lemondását Vucsics elnök elfogadta.","id":"20250128_Lszerbia-lemondas-milos-vucsevics-miniszterelnok-ujvideki-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbf9cfa-37cd-4193-b83d-706de786a2db.jpg","index":0,"item":"86511878-81be-40fe-b00a-677210f07ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Lszerbia-lemondas-milos-vucsevics-miniszterelnok-ujvideki-tragedia","timestamp":"2025. január. 28. 11:59","title":"Lemondott Milos Vucsevics szerb miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek nevére a Google Trends szerint.","shortLead":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek...","id":"20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c.jpg","index":0,"item":"88c3bf7d-967b-4fdd-a522-27a6498427a3","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","timestamp":"2025. január. 29. 07:01","title":"Orbán és Trump a kanyarban sincsenek kedvenc sportjukhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség fölött.","shortLead":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség...","id":"20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb.jpg","index":0,"item":"c4104e84-ec2f-499e-a7ca-43e3a26f2cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","timestamp":"2025. január. 28. 19:03","title":"Csodálatos videó a Nemzetközi Űrállomásról: így kavarog a sarki fény az űrhajósok lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési kötvényekkel és aranyvízumokkal” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki azt is belengette, hogy az utcára viszi a magyarokat, ha a kormány nem mond le rákosrendezői beruházásról.","shortLead":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési...","id":"20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"00e87547-0133-4250-ba29-e8994c8e2448","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","timestamp":"2025. január. 28. 10:09","title":"Magyar Péter: A Maxi-Dubaj így nem fog felépülni, ezt vehetik ígéretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0c0a2f-e282-4898-92f6-c5cf1fae5e29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint a techmilliárdosnak holokauszttúlélőkkel kellene beszélgetnie.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint a techmilliárdosnak holokauszttúlélőkkel kellene beszélgetnie.","id":"20250127_A-nemet-allamfo-Musknak-is-uzent-az-Auschwitzban-tartott-megemlekezesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0c0a2f-e282-4898-92f6-c5cf1fae5e29.jpg","index":0,"item":"ef246ef5-c381-415e-b1cd-88c50d085f29","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-nemet-allamfo-Musknak-is-uzent-az-Auschwitzban-tartott-megemlekezesen","timestamp":"2025. január. 27. 22:19","title":"A német államfő Musknak is üzent az Auschwitzban tartott megemlékezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","shortLead":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","id":"20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3.jpg","index":0,"item":"5246b6d5-df03-4fa9-a0f9-cba39ac40223","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","timestamp":"2025. január. 29. 11:48","title":"Baltát és fejszét dobott a rendőrök felé, majd nem értette, miért tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779ae4d-1c0a-44bc-9730-ba9f1e2b473b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Chema Rodríguez szerint a csapata bajnokhoz méltón játszott, megérdemelte volna a továbbjutást.","shortLead":"Chema Rodríguez szerint a csapata bajnokhoz méltón játszott, megérdemelte volna a továbbjutást.","id":"20250129_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-vereseg-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1779ae4d-1c0a-44bc-9730-ba9f1e2b473b.jpg","index":0,"item":"0d01a85f-089d-4341-85eb-a80514ba8fea","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-vereseg-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 29. 05:25","title":"„Most csak azt érzem, hogy fáj” – drámai végjátékban bukta el a vb-negyeddöntőt a férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]