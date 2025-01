Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal. A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. 2025. január. 27. 18:03 Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya

A 2006-os tüntetésekről is szó volt a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárásról szóló szakbizottsági vitán Brüsszelben. A 2006-os tüntetésekről is szó volt a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárásról szóló szakbizottsági vitán Brüsszelben. 2025. január. 28. 09:46 Pelikán elvtárs és a befagyasztott Erasmus-pénzek: megint a magyar jogállamiságról tárgyaltak az EP-ben

Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású projektek esetében tud eljárni, hanem például a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. hazai költségvetési forrásból fizetett szolgáltatásaival kapcsolatban is. Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású projektek esetében tud eljárni, hanem például a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. hazai költségvetési forrásból fizetett szolgáltatásaival kapcsolatban is. 2025. január. 28. 12:57 Mészáros Lőrinc egy cégének is nekiment az Integritás Hatóság

Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhet még a világ a holokauszt borzalmaira. Az akkori traumák azonban a következő generációknak is feladatot adnak. Nem csak az a fontos, hogy a háború hiteles krónikásait meghallgassuk, amíg még lehet, hanem az is, hogy megismerjük az utódokban tovább élő örökséget – legyen szó traumáról vagy megküzdésről. Két pszichológussal, Vajda Júliával és Szirtes Lilivel beszélgettünk a soá nemzedékeken átívelő hagyatékáról. Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhet még a világ a holokauszt borzalmaira. Az akkori traumák azonban a következő generációknak is feladatot adnak. Nem csak az a fontos, hogy a háború hiteles krónikásait meghallgassuk, amíg még lehet, hanem az is, hogy megismerjük az utódokban tovább élő örökséget – legyen szó traumáról vagy megküzdésről. Két pszichológussal, Vajda Júliával és Szirtes Lilivel beszélgettünk a soá nemzedékeken átívelő hagyatékáról. 2025. január. 27. 15:10 A nemzedékek közötti kísértetjárás – Auschwitz és a soá öröksége

Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint. Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint. 2025. január. 28. 12:22 Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban

A hangsúly azon van, hogy "már". Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos tulajdonrésze van a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, a minisztérium szerint ez már nincs így. Igaz, a kilépése pontos dátumát nem árulják el. A cégben igazgatósági tag egy Habsburg-leszármazott, Lázár vadásztársa.","shortLead":"A hangsúly azon van, hogy “már”. Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos tulajdonrésze van a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, a minisztérium szerint ez már nincs így. Igaz, a kilépése pontos dátumát nem árulják el. A cégben igazgatósági tag egy Habsburg-leszármazott, Lázár vadásztársa. A hangsúly azon van, hogy "már". Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos tulajdonrésze van a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, a minisztérium szerint ez már nincs így. Igaz, a kilépése pontos dátumát nem árulják el. A cégben igazgatósági tag egy Habsburg-leszármazott, Lázár vadásztársa. 2025. január. 27. 15:17 Lázár már pont nem tulajdonos a Divatcsarnokban, ahol az arab befektetők a Mini-Dubaj értékesítési pontját nyitják

A kormány és a GVH szerint spórolt vele a lakosság, a kereskedők és az élelmiszergyártók szerint viszont fals összehasonlításokra alkalmas. A vevők pedig, nos, leginkább tudomást sem vesznek az Árfigyelőről. A kormány mindenesetre bővíti a rendszerben szereplő élelmiszerek listáját, így megnéztük, tényleg le tudja-e ezzel törni az újból feléledő élelmiszer-inflációt.","shortLead":"A kormány és a GVH szerint spórolt vele a lakosság, a kereskedők és az élelmiszergyártók szerint viszont fals...","id":"20250128_arfigyelo-elemzes-ngm-elelmiszerarak-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"8db19008-e99f-4e25-b822-73502682b57d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_arfigyelo-elemzes-ngm-elelmiszerarak-inflacio-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 12:01","title":"Mit adott nekünk az Árfigyelő? A vevők pedig, nos, leginkább tudomást sem vesznek az Árfigyelőről. A kormány mindenesetre bővíti a rendszerben szereplő élelmiszerek listáját, így megnéztük, tényleg le tudja-e ezzel törni az újból feléledő élelmiszer-inflációt. A kormány és a GVH szerint spórolt vele a lakosság, a kereskedők és az élelmiszergyártók szerint viszont fals összehasonlításokra alkalmas. A vevők pedig, nos, leginkább tudomást sem vesznek az Árfigyelőről. A kormány mindenesetre bővíti a rendszerben szereplő élelmiszerek listáját, így megnéztük, tényleg le tudja-e ezzel törni az újból feléledő élelmiszer-inflációt. 2025. január. 28. 12:01 Mit adott nekünk az Árfigyelő? Valóban annyit spóroltunk a kormány briliáns ötletén?

A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol. A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol. 2025. január. 28. 06:41 Elveszíti a V8-at, de az új M5-nél is erősebb lesz az Audi RS7