Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél órával az európai kupameccs előtt – ilyesmik történtek az elmúlt hónapokban a tavaly bajnoki bronzérmes Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubnál, amelynek új vezetése világbajnokok csatlakozását ígéri.","shortLead":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél...","id":"20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9.jpg","index":0,"item":"3618d88b-9e11-4580-9d90-c563c9d97c5b","keywords":null,"link":"/sport/20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","timestamp":"2025. január. 27. 16:54","title":"„Nehéz mostanában a kézilabdára koncentrálnunk” – kaotikus időszak után új edzőre vár a Mosonmagyaróvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","shortLead":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","id":"20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e.jpg","index":0,"item":"234c59b1-fdf5-4961-89e4-7e3de0f5a4b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","timestamp":"2025. január. 27. 21:19","title":"Német válogatott pályakerékpárosokat ütött el egy 89 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf1fac6-f6fc-4b66-84ec-8a75695d0a94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nehéz versenyképes vállalatokat kitermelni, de vannak pozitív példák a gazdaságkutató szerint, amely a Demján Sándor Programmal kapcsolatban elemezte a hazai cégek exportmutatóit. Megállapítják, hogy hiába a támogatások, a kkv-k exportképessége alig javult.","shortLead":"Nehéz versenyképes vállalatokat kitermelni, de vannak pozitív példák a gazdaságkutató szerint, amely a Demján Sándor...","id":"20250128_gki-elemzes-az-exporttamogatasokrol-demjan-sandor-program-versenykepesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf1fac6-f6fc-4b66-84ec-8a75695d0a94.jpg","index":0,"item":"6318de0f-c69a-4bfa-a972-53aa3a763318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_gki-elemzes-az-exporttamogatasokrol-demjan-sandor-program-versenykepesseg","timestamp":"2025. január. 28. 15:02","title":"GKI: Az óriáscégek helyett inkább hazai kkv-k exportját tolhatná meg a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2522507a-ab1d-4fad-977a-00497e6d3850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Welling, az ifjú Superman egykori alakítója ittas vezetés miatt került bajba.","shortLead":"Tom Welling, az ifjú Superman egykori alakítója ittas vezetés miatt került bajba.","id":"20250129_Letartoztattak-Supermant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2522507a-ab1d-4fad-977a-00497e6d3850.jpg","index":0,"item":"78e3910c-334d-4a7d-b29b-462f941097a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Letartoztattak-Supermant","timestamp":"2025. január. 29. 08:20","title":"Letartóztatták Supermant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","shortLead":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","id":"20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d.jpg","index":0,"item":"2b9fba9d-c02a-495f-b5e6-1dfbeb81c0c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","timestamp":"2025. január. 28. 10:48","title":"Ittasan szlalomozott egy kombájnos, letarolt egy telefonpóznát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c20253-ba61-43de-a4fd-5d904e4949ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre inkább igénylik a személyre szabott autókat a luxus szegmensben, amelyet egyedi fényezéssel lehet például kiszolgálni. ","shortLead":"Egyre inkább igénylik a személyre szabott autókat a luxus szegmensben, amelyet egyedi fényezéssel lehet például...","id":"20250128_Szlovakiaban-terjeszkedik-a-Jaguar-uj-uzemet-nyitnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31c20253-ba61-43de-a4fd-5d904e4949ae.jpg","index":0,"item":"3fb5c5db-0f57-422f-a01a-aa9a32e8bf50","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Szlovakiaban-terjeszkedik-a-Jaguar-uj-uzemet-nyitnak","timestamp":"2025. január. 28. 08:24","title":"Szlovákiában terjeszkedik a Jaguar Land Rover, új üzemet nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3040a61a-586c-4108-afc2-b1a2eaaecf3f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Loptak eddig is, láttuk a tüneteket lépten-nyomon. Láttuk a stadionokban, az útépítéseknél, a vasúton, láttuk az ellopott pénz tátongó hűlt helyét az iskolákban és a kórházakban. Láttuk a lopást mentegető kitartott médiában. De nem volt következménye. Úgyhogy most eldöntötték, hogy állítanak a lopásnak egy nyolcvanhektáros emlékművet. Vélemény Rákosdubajról.","shortLead":"Loptak eddig is, láttuk a tüneteket lépten-nyomon. Láttuk a stadionokban, az útépítéseknél, a vasúton, láttuk...","id":"20250129_hvg-Tota-W-Arpad-Apa-vedd-meg-nekem-a-varost-rakosdubaj-mini-dubaj-fidesz-korrupcio-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3040a61a-586c-4108-afc2-b1a2eaaecf3f.jpg","index":0,"item":"b4ec8e6d-dcfc-4b72-ad83-04ef59f9864b","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Tota-W-Arpad-Apa-vedd-meg-nekem-a-varost-rakosdubaj-mini-dubaj-fidesz-korrupcio-velemeny","timestamp":"2025. január. 29. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Apu, vedd meg nekem a várost!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]