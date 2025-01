Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt játszódik.","shortLead":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt...","id":"20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663.jpg","index":0,"item":"74bd30dc-92ee-4e2f-b067-4a7d47296abb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","timestamp":"2025. január. 29. 16:03","title":"Brutális számítógép kell az új Doomhoz: itt van minden, amit a játékról tudni érdemes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre sokba kerül, de a klímaválság kikényszerítheti a folytatást.","shortLead":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre...","id":"20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f.jpg","index":0,"item":"db84265a-be94-4518-8beb-5eda678c2f50","keywords":null,"link":"/360/20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 28. 17:13","title":"Helykihasználásból és termelékenységből jeles, energiafelhasználásból elégtelen: kinek éri meg a vertikális növénytermesztés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült az iránymutatásból. A jegybank szerint december óta romlottak az inflációs kilátások, a lakossági és vállalati várakozások pedig az indokoltnál még jobban zuhantak. A geopolitikai helyzet bizonytalan, a befektetői hangulat változékony, Magyarország „szembeszeles környezetben” van.","shortLead":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült...","id":"20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c.jpg","index":0,"item":"41ad2be0-47dd-43c7-8e98-b2c93a75e737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","timestamp":"2025. január. 28. 16:40","title":"MNB: Magyarország „szembeszeles környezetben” van, kamatcsökkentésről immár szó sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó, hatmilliárdos árbevételű céget egy a viszonylag friss alapítású Ursus Zrt. veszi meg, aminek vezérét furcsa kapcsolat fűzi a 4iG-hez.","shortLead":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó...","id":"20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"329b84b9-360c-4ec5-a38d-c22a82ea7cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. január. 28. 10:41","title":"Tavalyelőtt alapított cégnek passzolja le a Telekom egy 54 ezer ügyfeles leányvállalatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát beletette a pózolásba. ","shortLead":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát...","id":"20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2.jpg","index":0,"item":"1246339c-3c24-4bfe-8c6f-436508657057","keywords":null,"link":"/elet/20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 10:37","title":"Melania Trump vállalati ragadozónak tűnik az új hivatalos portréján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","shortLead":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","id":"20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0.jpg","index":0,"item":"4f63f200-52ef-4ec6-b05c-ca3b89459744","keywords":null,"link":"/elet/20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","timestamp":"2025. január. 28. 14:48","title":"Díjat nyert a magyar csapat a Bocuse d’Or döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel...","id":"20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"bf1a818a-089a-438f-9519-b3a7aadc592b","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","timestamp":"2025. január. 28. 06:58","title":"Trump utasítást adott a transznemű katonák kitiltására az amerikai hadseregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát indítottak Kelet-Kongó nagyvárosának elfoglalására.","shortLead":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát...","id":"20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527.jpg","index":0,"item":"98c534b6-daa1-4166-b9a5-7503105be606","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","timestamp":"2025. január. 29. 17:52","title":"Megtámadott ENSZ kontingens, aggódó Szijjártó, félmillió menekült és égő követségek - Mi történik Kongóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]