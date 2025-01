Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","shortLead":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","id":"20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618.jpg","index":0,"item":"280feeff-f9b5-40c8-a989-2749b31871af","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","timestamp":"2025. január. 29. 18:26","title":"Tüntetést szerveznek a magyar bírók, hogy megvédjék a függetlenségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","shortLead":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","id":"20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2.jpg","index":0,"item":"4243bbfb-fd87-409f-b8e8-6a87c73fdf85","keywords":null,"link":"/elet/20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","timestamp":"2025. január. 29. 16:09","title":"Öröm a brit királyi családban: megszületett a legújabb tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a28dd-7bec-467d-8792-709cbf0a6dfe","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A háborús veszélyre való felkészülést a legnagyobb titokban szervezi az Orbán-kormány, hiszen a propaganda szerint mindjárt beköszönt a béke. Ezzel azonban az ország ellenálló képességét veszélyezteti. Külföldi példák mutatják, hogy a polgárok felkészítése annyira fontos, mint az államé.","shortLead":"A háborús veszélyre való felkészülést a legnagyobb titokban szervezi az Orbán-kormány, hiszen a propaganda szerint...","id":"20250130_hvg-haborus-felkeszules-rendkivuli-jogrend-veszelyhelyzet-hibrid-hadviseles-csak-csendben-csak-halkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4a28dd-7bec-467d-8792-709cbf0a6dfe.jpg","index":0,"item":"9a09396a-1b52-4997-9345-1e3146873547","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-haborus-felkeszules-rendkivuli-jogrend-veszelyhelyzet-hibrid-hadviseles-csak-csendben-csak-halkan","timestamp":"2025. január. 30. 06:30","title":"A magyar állam készül a háborúra, de azt nem hajlandó elárulni, nekünk hogyan kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","shortLead":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","id":"20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0.jpg","index":0,"item":"a78d13b7-7e41-4154-9971-45173410d560","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","timestamp":"2025. január. 29. 19:16","title":"Egy eltévedt kalapács miatt életét vesztette egy iskolai atlétikai verseny nézője Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c.jpg","index":0,"item":"10830622-2556-4b32-a9ce-9e7bac81263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 10:07","title":"Marabu Féknyúz: Subi-dubáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért telitalálattal biztosan be kéne mennünk hétfőn is dolgozni.","shortLead":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért...","id":"20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"e370c24b-a5b8-48f1-a009-24e6f17f5d80","keywords":null,"link":"/elet/20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","timestamp":"2025. január. 30. 05:01","title":"Nagy lenne a koppanás, ha kihúznák a lottón, hogy 1,2,3,4,5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg a kapcsolatot korábbi munkatársaival.","shortLead":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg...","id":"20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6a455791-59e0-4e03-91f4-c0b7754699dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 11:27","title":"A korábban Nagy Márton testvére által vezetett ügyvédi kör bábáskodott a mini-Dubaj szerződés fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is, hogy „hallják” a zenét.","shortLead":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is...","id":"20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649.jpg","index":0,"item":"aa172e21-9279-4f07-9296-44066add5f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:03","title":"16 kínai robot járt egyszerre néptáncot, a látvány lenyűgöző – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]