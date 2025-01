Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet.","shortLead":"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet.","id":"20250131_koltsegvetesi-csalas-foldgazkereskedo-letartoztatas-fovarosi-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"27c3bdd9-eb41-4b9c-89d0-fd925a5966fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_koltsegvetesi-csalas-foldgazkereskedo-letartoztatas-fovarosi-torvenyszek","timestamp":"2025. január. 31. 14:47","title":"Tízmilliárdos költségvetési csalás miatt tartóztattak le két földgázkereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","shortLead":"A gyakorlórepülést végző helikoptert határozottan figyelmeztették, hogy az utasszállító felé tart. ","id":"20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"587839ff-6c1e-4f4f-99b2-1a582eace060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-legi-katasztrofa-utasszallito-helikopter-legiiranyitas","timestamp":"2025. január. 30. 10:23","title":"„Csak egy tűzgolyót láttam, ami aztán eltűnt” – nyilvánosságra hozták, mit mondtak a légiirányítók a washingtoni légi katasztrófa idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjút a friss GDP-adatokkal kapcsolatban. A tárcavezető elárulta, hogy 2024-es év miért nem a gazdasági növekedésről szólt, ahogy azt a kormányzat ígérte, majd beszélt a reálbérek növekedéséről és a vámháború körüli egyezkedésekről is.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjút a friss GDP-adatokkal kapcsolatban. A tárcavezető...","id":"20250130_Nagy-Marton-azt-allitja-a-vamhaborurol-a-hatterben-egyeztetnek-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"329735c2-43c2-43ec-87ba-9549c2170efc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Nagy-Marton-azt-allitja-a-vamhaborurol-a-hatterben-egyeztetnek-Trumppal","timestamp":"2025. január. 30. 20:43","title":"Nagy Márton azt állítja, a vámháborúról a háttérben egyeztetnek Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","shortLead":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","id":"20250129_bezar-duna-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d.jpg","index":0,"item":"93bbcfc5-1045-4e69-b8ae-16df54005988","keywords":null,"link":"/kkv/20250129_bezar-duna-plaza","timestamp":"2025. január. 29. 18:33","title":"Egy időre bezár a Duna Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese elmesélheti neki, milyen az, amikor az utca elszámoltatást követel. Készül-e itthon is útmutató az összehangolt védekezésre, ha már permanens háborús vészhelyzetre hivatkozva kerüli meg a demokratikus döntéshozatalt a kormány? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán...","id":"20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd.jpg","index":0,"item":"c2a0bcf4-7a29-4628-9739-e92f7ce81754","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 30. 08:00","title":"Gergely Márton: Dubaj nem jár egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely azt a keretet tartalmazza, amelynek mentén a jogalkotási folyamatot elindítja az EU. Az egyik cél a vállalkozások terheinek könnyítése, a másik pedig a közös beszerzések előtérbe helyezése. ","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely...","id":"20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"1c587c32-64bc-49d5-b35c-a5fa262e2b12","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","timestamp":"2025. január. 29. 17:54","title":"EU-s versenyképességi tervet jelentettek be Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","shortLead":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","id":"20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"d7efd454-6107-4456-adbf-042356eff501","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. január. 31. 08:06","title":"Publicus: A Tisza minden választói rétegben hibahatáron túl vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de36007a-e37f-4eaa-82f4-fcad5844472c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vizsgálat előzetes jelentését 30 napon belül adják ki.","shortLead":"A vizsgálat előzetes jelentését 30 napon belül adják ki.","id":"20250131_washington-legi-baleset-utasszallito-repulogep-helikopter-feketedoboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de36007a-e37f-4eaa-82f4-fcad5844472c.jpg","index":0,"item":"29f435ee-b2d4-4ff7-8c1a-f99d24893722","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_washington-legi-baleset-utasszallito-repulogep-helikopter-feketedoboz","timestamp":"2025. január. 31. 05:42","title":"Megtalálták a helikopterrel ütközött utasszállító feketedobozait Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]