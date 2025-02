Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én tűntek el Aberdeenből.","shortLead":"Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én tűntek el Aberdeenből.","id":"20250131_huszti-ikrek-holttest-Aberdeen-Skocia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"e8f7f217-53b9-439d-ac2d-d87b1f0a44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_huszti-ikrek-holttest-Aberdeen-Skocia","timestamp":"2025. január. 31. 11:00","title":"Találtak egy holttestet ott, ahol a Skóciában eltűnt magyar ikerpárt keresték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség hivatalosan csak annyit jelentett be, hogy egy nő maradványait találták meg a Dee-folyóban, ugyanakkor azt is közölték, hogy az ikrek közül már csak Elizát keresik.","shortLead":"A rendőrség hivatalosan csak annyit jelentett be, hogy egy nő maradványait találták meg a Dee-folyóban, ugyanakkor azt...","id":"20250131_huszti-henrietta-aberdeen-holttest-rendorseg-eltunt-ikrek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"a8755a4d-36de-4860-86f8-8e86dde0e0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_huszti-henrietta-aberdeen-holttest-rendorseg-eltunt-ikrek","timestamp":"2025. január. 31. 15:06","title":"Huszti Henrietta holttestét találhatták meg a skót rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális betegségek elleni küzdelemben a pszichedelikus növények és szerek széles tárházát a január közepén elindult Európai Polgári Kezdeményezés (ECI). Összegyűjtöttük, Európában hol és milyen pszichedelikus drogok gyógyászati felhasználását engedélyezik. ","shortLead":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális...","id":"20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f.jpg","index":0,"item":"5e5efdfd-3fc7-4e50-bb84-7fc82a1b128f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Legális varázsgombával és LSD-vel segítené a mentális betegséggel küzdő pácienseket egy európai kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","shortLead":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","id":"20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4.jpg","index":0,"item":"f987be50-573f-4c63-9d3b-2e4e0fa848a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","timestamp":"2025. február. 01. 15:36","title":"Folytatódik a zsugorinfláció, összemegy a Milka csoki is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861e87ca-4fd2-4fea-b64b-d87f5236d856","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Januárban sem állt meg a drágulás a hazai üzletekben, és akármennyire szigorúan vonja össze a szemöldökét a kormány meg a GVH, a folyamat vélhetően folytatódhat. De emiatt tényleg a szakmai szervezeteket érdemes hibáztatni?","shortLead":"Januárban sem állt meg a drágulás a hazai üzletekben, és akármennyire szigorúan vonja össze a szemöldökét a kormány meg...","id":"20250131_bevasarlokosar-vasarnapi-ebed-elelmiszerarak-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/861e87ca-4fd2-4fea-b64b-d87f5236d856.jpg","index":0,"item":"28d39955-e428-4840-880d-2c3b1538b370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_bevasarlokosar-vasarnapi-ebed-elelmiszerarak-inflacio-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 14:02","title":"70 százalékkal drágább tej, 60 százalékkal drágább tojás és 16 százalékkal drágább hús – így szálltak el az árak egy év alatt a magyar boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára vetítve a kis szálláshelyeknek többet kell leszurkolniuk. A minősítő MTMT-t az Orbán–Tiborcz-körhöz tartozó szakemberek alapították.","shortLead":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára...","id":"20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50.jpg","index":0,"item":"8b0aabf4-5fa7-4f24-ac9d-762a162d8318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 31. 14:58","title":"Nagy Márton megsarcolja a szálláshelyeket, a szállodák járnak jobban, az Orbán Ráhel köréhez kötődő minősítő a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a3214-2b09-4390-9fe7-9ca3adcb2344","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ausztrál és lett kutatók előnyt faragnának ebből abból, hogy a mindennapokban leginkább szemétként jelentkező polisztirol évszázadok alatt bomlik le: olyan tapaszt készítettek, amely elektromosságot képes termelni a szél hatására.","shortLead":"Ausztrál és lett kutatók előnyt faragnának ebből abból, hogy a mindennapokban leginkább szemétként jelentkező...","id":"20250131_hvg-polisztirol-szemet-aramtermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672a3214-2b09-4390-9fe7-9ca3adcb2344.jpg","index":0,"item":"665af69d-6afd-4ed2-b949-007189c1ac19","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-polisztirol-szemet-aramtermeles","timestamp":"2025. január. 31. 16:00","title":"Egy kis szemét 5%-kal csökkentheti a klímák fogyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]