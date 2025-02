Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia is segíti a potenciálisan kártékony alkalmazások kiszűrését, mielőtt azok bekerülnének a Play Áruházban. És úgy tűnik, hatékony.","shortLead":"Mesterséges intelligencia is segíti a potenciálisan kártékony alkalmazások kiszűrését, mielőtt azok bekerülnének a Play...","id":"20250201_google-android-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-kiszures-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"3ff86cfb-fdb4-45b7-9a3a-6eee7d5a073e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_google-android-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-kiszures-tiltas","timestamp":"2025. február. 01. 10:27","title":"Kilőttek 2 300 000 androidos alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre. Ez a DeepSeek után újabb rossz hír az Nvidia számára, amely a tajvani TSMC-re támaszkodik a chipellátásban. De talán ennél is rosszabb hír Tajvan számára, amely ezzel elvesztheti stratégiai jelentőségét a Nyugat számára.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre...","id":"20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"9e0fe522-f331-4397-9dc3-9458c2c428bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 15:00","title":"Trump feladná Tajvant? Az ott gyártott chipekre kivetett 100 százalékos vám ezt jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2d1405-c53e-4f70-888b-61b9d90d5868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újpesten és Angyalföldön márciusban lesz időközi választás.","shortLead":"Újpesten és Angyalföldön márciusban lesz időközi választás.","id":"20250201_varju-laszlo-ujpest-angyalfold-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2d1405-c53e-4f70-888b-61b9d90d5868.jpg","index":0,"item":"88aaf64d-b8e4-46eb-8b14-ffe6fbc12fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_varju-laszlo-ujpest-angyalfold-ajanlas","timestamp":"2025. február. 01. 14:01","title":"Néhány óra alatt a szükséges ajánlások háromszorosát gyűjtötte össze Újpesten Varju László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11339900-7848-43a6-995a-ab5ccceca36b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország előre megy, nem hátra.","shortLead":"Magyarország előre megy, nem hátra.","id":"20250201_kormany-vagyonnyilatkozatok-megtakaritas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11339900-7848-43a6-995a-ab5ccceca36b.jpg","index":0,"item":"336a8e86-c202-4d9a-8d9c-bfdac465ef10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_kormany-vagyonnyilatkozatok-megtakaritas-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 10:14","title":"Ez tényleg repülőrajt: Összesen nagyjából egymilliárd forinttal több megtakarítása lett a kormánytagoknak egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bírójelöltekről az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése dönt majd.","shortLead":"A bírójelöltekről az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése dönt majd.","id":"20250201_Palyazaton-valasztjak-ki-a-jelolteket-az-Emberi-Jogok-Europai-Birosagara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882.jpg","index":0,"item":"a6345ddc-5249-49f1-8441-92900d95f2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Palyazaton-valasztjak-ki-a-jelolteket-az-Emberi-Jogok-Europai-Birosagara","timestamp":"2025. február. 01. 07:59","title":"Pályázaton választják ki a jelölteket az Emberi Jogok Európai Bíróságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális betegségek elleni küzdelemben a pszichedelikus növények és szerek széles tárházát a január közepén elindult Európai Polgári Kezdeményezés (ECI). Összegyűjtöttük, Európában hol és milyen pszichedelikus drogok gyógyászati felhasználását engedélyezik. ","shortLead":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális...","id":"20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f.jpg","index":0,"item":"5e5efdfd-3fc7-4e50-bb84-7fc82a1b128f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Legális varázsgombával és LSD-vel segítené a mentális betegséggel küzdő pácienseket egy európai kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5af2675-ea1d-4f4c-a317-fb6161134500","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"És rögtön vicceskednek!","shortLead":"És rögtön vicceskednek!","id":"20250201_Elindult-a-budapesti-rendorok-TikTok-csatornaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5af2675-ea1d-4f4c-a317-fb6161134500.jpg","index":0,"item":"c823827b-b260-4001-976c-7fef33c4d3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Elindult-a-budapesti-rendorok-TikTok-csatornaja","timestamp":"2025. február. 01. 10:56","title":"Elindult a budapesti rendőrök TikTok-csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]