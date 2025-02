Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült hétfő reggel.","shortLead":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"a6a8e072-e8da-4a03-802a-ae516df0e7fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","timestamp":"2025. február. 03. 10:10","title":"Körülnézett 400 felett a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak kormányablakokba, inkább az interneten, az Ügyfélkapun keresztül intézik el azt, amit lehet. A DÁP megjelenesével azonban ez megváltozhat.","shortLead":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak...","id":"20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"798a41d1-9006-46ae-975b-20886f34dcf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","timestamp":"2025. február. 03. 05:50","title":"Várva várt fejlesztés, vagy csak egy újabb platform lesz a DÁP? - Kasszakulcs #40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát. Portrénk Joseph Aounról.","shortLead":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát...","id":"20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449.jpg","index":0,"item":"3c7381e4-006a-4d01-b479-fa0c61e0a3a9","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","timestamp":"2025. február. 02. 10:30","title":"Pártatlan politikai újonc Libanon élén: ki az ország 13. próbálkozásra megválasztott új elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de35932f-c1c9-4668-bc5b-d3be882a1fe1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Újabb furcsa videó a magyar közutakról.","shortLead":"Újabb furcsa videó a magyar közutakról.","id":"20250201_kutya-setaltatatas-lada-nagykata-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de35932f-c1c9-4668-bc5b-d3be882a1fe1.jpg","index":0,"item":"a718f0b1-e13f-4d32-b523-1e9c54aaca53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_kutya-setaltatatas-lada-nagykata-video","timestamp":"2025. február. 01. 12:52","title":"Kutyát sétáltatni Ladával? Nagykátán ez se kihívás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az amerikai elnök legújabb bromance-e a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat fenntartásánál.","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb bromance-e a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat...","id":"20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374.jpg","index":0,"item":"1a894e93-13a5-406d-8c89-b1d9ca1405d2","keywords":null,"link":"/sport/20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","timestamp":"2025. február. 01. 13:00","title":"Donald Trumpnak új legjobb barátja van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk van. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a gép akkor kapcsoljon ki, amikor nagyon nem kellene neki.","shortLead":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk...","id":"20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb.jpg","index":0,"item":"ea2144cd-8ad5-48d4-8dff-80e7b739b412","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","timestamp":"2025. február. 02. 08:03","title":"Gyorsan módosítsa ezt a Windows-beállítást, rengeteg idegességet előzhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider vezette szélsőjobboldali szabadságpárt. Ma már inkább aggodalommal figyelik, hogy a még szélsőségesebb párt megkerülhetetlen a helyi politikában.","shortLead":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider...","id":"20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0.jpg","index":0,"item":"29bdac02-8217-4696-8337-d6035e9791e5","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 14:00","title":"Jörg Haider kísértete járja be Európát: az EU tehetetlenül nézi a szélsőjobboldal térfoglalását a tagállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]