[{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép a drogcsempészet ellen.","shortLead":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"90676e4a-e6c4-452d-9d66-cac8b4d2ad73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 06:21","title":"Trump a Kanadát sújtó vámok bevezetését is elhalasztotta, Kína viszont nem kap halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb91480-f9d4-45a0-a5ea-765d546f1a3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A többi frakcióvezető vagyonnyilatkozatában is akadnak érdekességek.","shortLead":"A többi frakcióvezető vagyonnyilatkozatában is akadnak érdekességek.","id":"20250203_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-szentkiralyi-alexandra-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cb91480-f9d4-45a0-a5ea-765d546f1a3a.jpg","index":0,"item":"882d2dfa-92db-486d-bde5-d1169b7e850c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_fovarosi-kozgyules-karacsony-gergely-szentkiralyi-alexandra-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 03. 16:56","title":"Fővárosi vagyonnyilatkozatok: Karácsony sokat törlesztett a tartozásaiból, Szentkirályi 1,7 millióért ad tanácsot Kocsis Máténak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az esetet már vizsgálják.","shortLead":"Az esetet már vizsgálják.","id":"20250205_romania-kolozsvar-magyar-roman-nyelv-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"7f389219-feb7-4f6b-8cec-bdd18d1047e8","keywords":null,"link":"/elet/20250205_romania-kolozsvar-magyar-roman-nyelv-vita","timestamp":"2025. február. 05. 11:28","title":"Sztrókos beteg ellátása közben követelte egy kolozsvári mentőorvos, hogy a családtagok ne beszéljenek magyarul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c7943-bcc5-4462-b458-c7bd58852ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki merne ma Gobbi Hilda szemébe nézni? – teszi fel a kérdést a nemzet 12 színésze.","shortLead":"Ki merne ma Gobbi Hilda szemébe nézni? – teszi fel a kérdést a nemzet 12 színésze.","id":"20250203_A-feladat-egyszeru-a-vegrendelet-az-torveny-Gobbi-Hilda-vegakaratat-kerik-szamon-a-Nemzet-Szineszei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45c7943-bcc5-4462-b458-c7bd58852ea0.jpg","index":0,"item":"15221467-0960-4f81-a014-05564a15236a","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_A-feladat-egyszeru-a-vegrendelet-az-torveny-Gobbi-Hilda-vegakaratat-kerik-szamon-a-Nemzet-Szineszei","timestamp":"2025. február. 03. 16:23","title":"„A feladat egyszerű: a végrendelet – az törvény” - Gobbi Hilda végakaratát kérik számon a Nemzet Színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e.jpg","index":0,"item":"534421b7-be16-4b46-827b-dc657d4372c5","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Pekár Dávid, Raiffeisen Alapkezelő: Ha valaki elhiszi, hogy Trump idején csak felfelé mehetnek a tőzsdék, nagyon meglepődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek felújításával Mészáros Lőrinc cégét bízták meg.","shortLead":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek...","id":"20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"4344fde4-d5cc-4fb5-9c7a-e6406d27a48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","timestamp":"2025. február. 04. 14:46","title":"A vízmű 10 milliárdot fizet Mészáros Lőrinc cégének, hogy előkészítse a terepet a kínaiak ácsi katódgyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","shortLead":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","id":"20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373.jpg","index":0,"item":"fc9175e5-0039-4451-a53c-eb7ca34c6ef0","keywords":null,"link":"/360/20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","timestamp":"2025. február. 03. 18:30","title":"Uszoda helyett a laptop magánya: felnőni egy profi vízilabdás fiaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan felszámolják ezt a lehetőséget? És mikor dolgoznak jobban az alkalmazottak: az irodában, egymást inspirálva, vagy ha élvezhetik a távmunka nyújtotta rugalmasságot?","shortLead":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan...","id":"20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d.jpg","index":0,"item":"9f2796bf-dae8-4033-92e6-56ee4bbea584","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","timestamp":"2025. február. 03. 16:06","title":"Termelékenységparanoiában élő menedzserek állnak szemben home office-ra vágyó nőkkel és fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]