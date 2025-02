Elégedetlen lehetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a fennhatósága alá tartozó, a kormány számára kiemelt jelentőségű felszámolásokat végző Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. teljesítményével, mert rapid vezetőváltásról döntött: február elsejétől Mike Ferencet ültette a tulajdonos állam elvárásai képviselő felügyelőbizottság elnöki székébe, ahonnan leváltotta Nagy Lászlót – tudta meg a HVG.

A poszt első látásra nem különösebben vonzó anyagilag, mert havi bruttó 125 ezer forint jár vele, ám annál nagyobb hatalommal jár. A testület névsora eddig is figyelemre méltó volt, megfordult benne például egy korábbi, sok egyéb mellett a Malévot is megkapó csúcsfelszámoló-üzletember, Varga Jenő, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezére, Szivek Norbert vagy Mayerhoffer Emese, aki a Szervezett Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál a felszámolási és végrehajtási szféra felelőse.

A nemzeti felszámolócég azokat a fizetésképtelenné vált vállalatokat menedzseli, amelyeket a kormány nemzetgazdasági szempontból fontosnak, külön kezelendőnek tart. De hozzá tartozik a pénzügyi gondokkal küzdő önkormányzatok rendbe tétele is, például Siklósnagyfalué. A legkülönbözőbb profilú, több száz fős portfólió része az elhíresült, befuccsolt Rác Fürdő fejlesztőcégének vagy a becsapott ügyfeleknek tízmilliárdos kárt okozó Bróker Marcsi Kun Mediátor vállalkozásának a felszámolása.

A kiemelt felszámolócég tisztségviselői azonban egyéb, jelentős ügyekről is ismertek a saját felszámolócégükön keresztül. Utóbbiaknak elvben „spontán” módon osztja ki az ügyeket a bíróság, ám érdekes módon, rendre kormányközeli kapcsolatokkal bíró felszámolóknak jutnak azok a tönkrement vállalatok, amelyek a tevékenységük vagy a megmaradt vagyonuk miatt számottevőek. S mint arra számtalan példa volt az elmúlt években, a felszámolási eljárások nagyon is alkalmasak komoly vagyonok átjátszására kormánybarát vállalkozói mancsokba.

Úgy hírlik, a szekszárdi Nagy László, akit Mészáros Lőrinchez közelálló felszámolónak tartanak (már csak azért is, mert korábban benne volt egy olyan cégben, amely a gázmester vagyonát kezelte) azért távozhat most, mert balul sült el a nagy magyar vas- és acélmű, a Dunaferr-csoport testreszabott kormányrendelettel megtámogatott felszámolása. Tavaly év végén ugyanis felszámolásra jutottak azok az új, adósságoktól megtisztított Dunaferr-utódvállalatok is, amelyeket 2023 nyarán egy – piaci elemzők szerint „irányított” – pályázati eljárásban az Európa-szerte pénzügyi gondokkal küzdő indiai-brit Liberty Steelnek adtak el. A Dunaferr egyik „rossz” vállalatának, az ISD Powernek Nagy László a felszámolója, s épp ő volt az egyik, aki a „jó” utód ellen felszámolást kezdeményezett, mert az nem fizette ki a korábbi áramszámláit. A történet több mint kínos az acélipart stratégiai és zöldítendő ágazatnak kikiáltó kormány számára, már csak a bizonytalan egzisztenciába sodort több mint háromezer dolgozó miatt is.

Mike Ferenc, a békés-megyei illetőségű, több évtizedes válságkezelői múlttal bíró utód is közismert a gazdasági életben. Két és fél évvel ezelőtt például ő adta el a felértékelődő logisztikai iparágban megkerülhetetlen, tőzsdén jegyzett Waberer’s ötödrésznyi tulajdonhányadát megtestesítő részvénycsomagját Tiborcz István BDPST-csoportjának – ezzel a tranzakcióval robbant be a kormányfői vő hatalomátvétele a vállalatban. Mike feltehetően tranzitszerepet vállalt ebben a történetben, amikor 2020-ban, a COVID-járvány idején – kétmilliárdos kölcsönt is kapva ehhez – beszállt a tőzsdei cégbe Jellinek Dániel ingatlanmogul mellé (utóbbi időközben szintén kiszállt). De felbukkant Mike a 2015-ös brókercsődhullám éllovasa, a Quaestor több tízmilliárdos vagyonának a felosztásakor is. Ő volt ugyanis annak a vállalatnak a végelszámolója, amelynek a közreműködésével a többmilliárdos mátraházi Lifestyle hotel először Mészáros, majd Tiborcz érdekeltségébe került, igaz, azóta ismét gazdát váltott.

Kérdés, hogyan hat a nemzeti felszámoló cég vezetésének átrendezése a folyó stratégiai ügyeket vivő felszámolókra. Az egyik ismert felszámoló Koller Mihály Dávid, akinek a neve többször felbukkant a Schadl-Völner végrehajtói korrupciós büntetőügy nyomozati irataiban, mint az érintettek tanácsadója, ám őt soha nem gyanúsították semmivel. Róla azt lehet még tudni, hogy adott esetben (például a Quaestor egykori győri ETO-vagyonánál) megörökölte egy korábbi, kegyeltből bukottá vált felszámoló, a Seszták Miklós egykori fejlesztési miniszterhez kapcsolt Börcsök Sándor ügyeit. Miután a szerencse felszámolói körökben is forgandó, a HVG-nek nyilatkozó szakértők azt várják, újabb, hasonló átrendeződések is lesznek.