[{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi Hazánk részvételével működő Szuverén Nemzetek Európája széteshet.","shortLead":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi...","id":"20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"b4aad1cd-2753-4bc5-92b4-3e30c7afc984","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","timestamp":"2025. február. 18. 20:13","title":"A német választás után az AfD csatlakozhat a Fidesz EP-frakciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088167c-7970-4072-a309-18d24850134b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Előrejelzések szerint a nem is olyan messze található Mohos-töbörben akár –30 fok alatti érték is előfordulhat majd a héten. ","shortLead":"Előrejelzések szerint a nem is olyan messze található Mohos-töbörben akár –30 fok alatti érték is előfordulhat majd...","id":"20250218_lillafured-fagy-tel-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a088167c-7970-4072-a309-18d24850134b.jpg","index":0,"item":"9ce87c27-2ebe-4c8c-98dc-4fa90c6618d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_lillafured-fagy-tel-fotok","timestamp":"2025. február. 18. 15:40","title":"Különleges látványt nyújt a jéggé fagyott a vízesés Lillafüreden – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","shortLead":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","id":"20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b.jpg","index":0,"item":"915cd031-2905-4409-8dab-60527d1c3a4a","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","timestamp":"2025. február. 18. 23:51","title":"Bajnokok Ligája: Vért izzadt a Bayern München a továbbjutásért, a történelmi gól is kevés volt a Milannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az aranyvízumok, letelepedési és vendégbefektetői programok feltételei szinte minden országban szigorodtak, miként Magyarországon is. De mit kell teljesíteni azért, hogy valaki akár útlevelet kapjon egy országban?","shortLead":"Az aranyvízumok, letelepedési és vendégbefektetői programok feltételei szinte minden országban szigorodtak, miként...","id":"20250219_Magyarorszag-bevandolas-vizum-aranyvizum-befekteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0.jpg","index":0,"item":"5ca8d458-3424-4b5a-a64d-5f1f886f094e","keywords":null,"link":"/360/20250219_Magyarorszag-bevandolas-vizum-aranyvizum-befekteto","timestamp":"2025. február. 19. 13:44","title":"Magyarország kínálja a legolcsóbb „aranyvízumot” az unióban, az igazi konkurenciát azonban a karibi államok jelentik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós pénzügyminiszterek vita nélkül fogadták el azt a határozatot, amely rögzíti, hogy milyen mértékben nőhetnek a költségvetési kiadások Magyarországon. Korábban ezt az ügyet az Európai Bizottság “jegelte”, mert a magyar GDP-növekedési számok túlzottak voltak, később a magyar kormány újraszámolt és gyakorlatilag átvette a brüsszeli számításokat. ","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek vita nélkül fogadták el azt a határozatot, amely rögzíti, hogy milyen mértékben nőhetnek...","id":"20250218_GDP_koltsegvetes_europai_bizottsag_tulzottdeficit_eljaras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"e8603bad-f1fe-4724-a989-5b5233fad521","keywords":null,"link":"/eurologus/20250218_GDP_koltsegvetes_europai_bizottsag_tulzottdeficit_eljaras-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:08","title":"Kisebb GDP, kevesebb kiadás – ezt vállalta az Orbán-kormány Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz narratíva átvétele mindenképpen jó pont Putyinnál. ","shortLead":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz...","id":"20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"6e21fe12-e56f-4e89-9bee-46e11411d466","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:37","title":"Újabb engedmény Oroszországnak: Trump választásokat akar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e21565-f974-4636-9b54-7be58f7e7a62","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Olha Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes arra csodálkozott rá, hogy Magyarország megvétózta az ukrán uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését.","shortLead":"Olha Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes arra csodálkozott rá, hogy Magyarország megvétózta az ukrán uniós...","id":"20250218_ukrajna-eu-nato-magyarorszag-veto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9e21565-f974-4636-9b54-7be58f7e7a62.jpg","index":0,"item":"ce627f11-2b1d-443b-93ba-a1affccd6e0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_ukrajna-eu-nato-magyarorszag-veto-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:31","title":"Ukrajna szerint a magyar kormány csak a szavak szintjén támogatja az USA kelet-európai elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón is, méghozzá napnyugta után. ","shortLead":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón...","id":"20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88.jpg","index":0,"item":"be2c3dc5-1abc-4127-a896-8c27c8ef24eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","timestamp":"2025. február. 19. 16:03","title":"Káprázatos marsi felhőt kapott lencsevégre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]