Néhány órával azután, hogy Donald Trump bejelentette az európai termékekre mért 25 százalékos importvám kivetését, előlépett Szijjártó Péter, és az Európai Unió egyik tagállamának külügyminisztereként páros lábbal szállt bele – az EU-ba.

Szijjártó csütörtök reggeli Facebook-posztjában azt írja, hogy

“Tavaly november óta az egész világ tudja, hogy az Egyesült Államokban patrióta elnököt választottak. Az egész világ, így Brüsszel s benne a von der Leyen vezette Európai Bizottság is pontosan tudta, hogy Donald Trump kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyokat akar. Brüsszelben pontosan tudták azt is, hogy ha nem tesznek semmit, akkor Washington vámokat fog bevezetni. Tudták, mégsem tettek semmit. Mert alkalmatlanok és főleg gyávák.”

Szijjártó szerint az EU vezetői azért gyávák, mert “nyolc éven keresztül szidalmazták” Trumpot, most meg “nem mertek, nem mernek a szeme elé kerülni.” A külügyminiszter szerint a “brüsszeli vezetés” elszigetelte az európai gazdaságot a kínai után az amerikai gazdaságtól is. Szijjártó a megoldást is ismerni véli, szerinte “csak pár intézkedésre, csak pár gesztusra lett volna szükség,” például le kellett volna csökkenteni az amerikai importautók 10 százalékos vámját 2,5 százalékra, hogy szinkronba kerüljön az USA európai kocsikra mért importvámjával.

Hogy ez miért lenne nehézkes, és hogy az amerikai vámok miért jelentenek rossz hírt a magyar autóiparnak is, arról itt írtunk bővebben:

A magyar autóipar is földbe állhat, ha tényleg berobban Trump vámháborúja Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát jelentette be, de ehhez csapva belengette, hogy hasonló pluszterhekre számíthatnak az USA gyógyszer- és autóipari partnerei is. Utóbbiak között az egyik legjelentősebb Németország, és Donald Trump egy friss nyilatkozatában külön ki is pécézte a legnagyobb német autógyártókat, kétséget sem hagyva a következő célpontjai felől.

Szijjártó a posztja végén még az unió szemére hányja az Oroszországgal szemben meghozott, Magyarország által is rendre megszavazott háborús szankciókat, aztán azzal zár, hogy: