[{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a gyakorlat jogellenes, akkor is, ha az iskola külső szolgáltatótól bérli a szekrényeket.","shortLead":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint...","id":"20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"51a6595e-5209-4712-ac5b-83a42c870dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","timestamp":"2025. március. 03. 07:19","title":"Van iskola, ahol a diákoknak fizetnie kell a mobil elzárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is megnövelheti a tengerszintet világszerte.","shortLead":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is...","id":"20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55.jpg","index":0,"item":"56371706-7098-4c37-ac2b-3b26ba77d8d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","timestamp":"2025. március. 03. 14:41","title":"Látványos képeken az Antarktisz olvadó jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek édesanyja öngyilkosságot kísérelt meg, őt kórházba szállították.","shortLead":"A gyerek édesanyja öngyilkosságot kísérelt meg, őt kórházba szállították.","id":"20250302_10-eves-nemet-fiu-berekfurdo-meghalt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"a1eb6857-6d79-4223-a952-44381336f797","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_10-eves-nemet-fiu-berekfurdo-meghalt-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 15:18","title":"Holtan találtak egy 10 éves német fiút Berekfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA vagyoneladásával kapcsolatban általuk indított perrel.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA...","id":"20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad.jpg","index":0,"item":"aded2fc0-8461-495f-b3d7-8df4053278d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","timestamp":"2025. március. 03. 09:53","title":"Az akadémiai dolgozók visszautasítják Hankó miniszter állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b440ef-5fde-45b3-b293-595d97aedbb5","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Millwall kapusa, Liam Roberts magasra emelt lábbal érkezett, hogy tisztázzon a Crystal Palace csatára, Jean-Philippe Mateta elől. Belegondolni is ijesztő, mi történt volna, ha nem csak a fülét, hanem az arcát találja el. A hétvégi angol horror után összeszedtünk még néhányat a legdurvább kapus–mezőnyjátékos ütközésekből.","shortLead":"A Millwall kapusa, Liam Roberts magasra emelt lábbal érkezett, hogy tisztázzon a Crystal Palace csatára, Jean-Philippe...","id":"20250304_jean-philippe-mateta-liam-roberts-utkozes-crystal-palace-milwall-serules-korhaz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b440ef-5fde-45b3-b293-595d97aedbb5.jpg","index":0,"item":"7f158741-18f6-48ab-9788-a43d2e5a0ca0","keywords":null,"link":"/sport/20250304_jean-philippe-mateta-liam-roberts-utkozes-crystal-palace-milwall-serules-korhaz-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 09:30","title":"Felszabadítás vagy gyilkossági kísérlet? Meddig mehet el egy játékos a futballpályán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése szerint állapota stabil, de a jövőt illetően az orvosok visszafogottak, mert a katolikus egyházfő állapota akár kritikussá is válhat.","shortLead":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése...","id":"20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"d6eb482e-9a56-47c3-a59b-4df6c274170d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:52","title":"Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","shortLead":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","id":"20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"1123005d-b62f-44dd-8e90-708d1920b055","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. március. 02. 16:14","title":"Történelmet írt egy amerikai cég, azzal, hogy sikerült eljutniuk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eeeb03-4a74-4fdc-952e-c246fe8f4cbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A korábbi, még Reels-videók előtti Instagram-korszakot idézi a Flashes nevű új közösségi oldal. Az erre feltöltött tartalmakat ráadásul a Bluesky 32 milliós felhasználói bázisával is rögtön meg lehet osztani.","shortLead":"A korábbi, még Reels-videók előtti Instagram-korszakot idézi a Flashes nevű új közösségi oldal. Az erre feltöltött...","id":"20250303_bluesky-flashes-fotos-alkalmazas-instagram-alternativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6eeeb03-4a74-4fdc-952e-c246fe8f4cbc.jpg","index":0,"item":"e10bb3ac-28c2-4a3a-870c-66680a9dcf7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_bluesky-flashes-fotos-alkalmazas-instagram-alternativa","timestamp":"2025. március. 03. 16:33","title":"Már tölthető: itt az Instagram alternatívája, amit néhány óra alatt több tízezren telepítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]