Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közelebb van a műholdas mobiltelefonálás, mint néhány éve látszott. Kína egészen eltérő technikával körözte le az amerikai Starlink rendszert – igaz, csak a világ egy részén. ","shortLead":"Közelebb van a műholdas mobiltelefonálás, mint néhány éve látszott. Kína egészen eltérő technikával körözte le...","id":"20250303_hvg-muholdas-telefonalas-huawei-starlink-kina-usa-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9.jpg","index":0,"item":"1bad5da5-9bf1-4aac-bb84-43c3c44f1363","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-muholdas-telefonalas-huawei-starlink-kina-usa-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 16:30","title":"Kína négy műholddal nyomná le a több ezerrel próbálkozó Musk-rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a gyakorlat jogellenes, akkor is, ha az iskola külső szolgáltatótól bérli a szekrényeket.","shortLead":"Egyes intézmények áthárítják a tanulókra a tárolóeszközök díját, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint...","id":"20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"51a6595e-5209-4712-ac5b-83a42c870dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Van-iskola-ahol-a-diakoknak-fizetnie-kell-a-mobil-elzarasaert","timestamp":"2025. március. 03. 07:19","title":"Van iskola, ahol a diákoknak fizetnie kell a mobil elzárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára érdeklődéssel fogadják azt a kis kézi számítógépet, amelyet az egykori Nokia N97 ihletett.","shortLead":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára...","id":"20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64.jpg","index":0,"item":"a2721a8e-8148-4827-a1b3-8cec4c090e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Kézi játékkonzolként éled fel az ikonikus Nokia N97","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei indexeket követő ETF-eket választják. A K&H Értékpapír szakértői szerint nem érdemes tőzsdekrachot várni a Trump-elnökségtől, de Európában, sőt, Magyarországon is találhatunk kedvező befektetési lehetőségeket.","shortLead":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei...","id":"20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"ffecff1d-c9be-4fdf-a0d9-5e1d1d83dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Az állampapíroktól a tőzsdék felé fordulhatnak a K&H-s ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921ef462-dc8a-440d-9e56-46f60fe7bc0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egészen ez történt.","shortLead":"Nem egészen ez történt.","id":"20250303_Orban-szerint-Londonban-az-europai-vezetok-a-haboru-folytatasarol-dontottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/921ef462-dc8a-440d-9e56-46f60fe7bc0a.jpg","index":0,"item":"811b7a64-7830-48a8-8890-10a60ccd79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Orban-szerint-Londonban-az-europai-vezetok-a-haboru-folytatasarol-dontottek","timestamp":"2025. március. 03. 07:37","title":"Orbán szerint Londonban az európai vezetők a háború folytatásáról döntöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]