Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még itt van a mellözön a Hunyadiból. Alig lehet követni Donald Trump békeharcát és vámháborúját is. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még...","id":"20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0.jpg","index":0,"item":"01af454b-02e2-46fb-9081-edb63b7e8e17","keywords":null,"link":"/360/20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 13. 11:24","title":"Gergely Márton: Akiért a harag szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világhírű szlovén filozófus azt mondja, hogy Európának elvi pragmatizmusra kell támaszkodnia, ha helyt akar állni a világban, és abba kell hagynia a „szokványos baloldali-liberális nyafogást”. Putyinnak már volt dolga egy-két kemény amerikai elnökkel, de Trump nem tartozik közéjük. Milyen történelmi példák alapján dönthet Ukrajnáról az amerikai elnök? Tárgyalási taktikát jelent Trumpnál a vámok bevezetése, vagy nagyon is komolyan gondolja a dolgot? Szélsőjobbos mártírt csinál az ultranacionalista Georgescuból, hogy a román Alkotmánybíróság megtiltotta indulását a májusi elnökválasztáson. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világhírű szlovén filozófus azt mondja, hogy Európának elvi pragmatizmusra kell támaszkodnia, ha helyt akar állni...","id":"20250312_Nemzetkozi-lapszemle-Slavoj-Zizek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1be04611-67b3-4875-a33f-6d7569cefe35","keywords":null,"link":"/360/20250312_Nemzetkozi-lapszemle-Slavoj-Zizek","timestamp":"2025. március. 12. 11:22","title":"Slavoj Žižek: „Európának új szuperhatalommá kell válnia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","shortLead":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","id":"20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473.jpg","index":0,"item":"a229d4f5-2dac-4d68-8730-aa720fce85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","timestamp":"2025. március. 12. 06:24","title":"A Magyar Péterrel összefeszülő államtitkár kapta meg Varga Mihály parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","shortLead":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","id":"20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8.jpg","index":0,"item":"c550a008-062c-4eed-8b16-0f1ca3c7e573","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","timestamp":"2025. március. 13. 15:12","title":"A bíróság szerint törvénytelen volt Iványi Gáborék intézményeinek bezáratása, a gyermekjogok is sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel Mouret új filmje. A szívspecialista rendezővel Párizsban beszélgettünk – egyebek mellett Jacques Becker és Max Ophüls zsenialitásáról.","shortLead":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel...","id":"20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93.jpg","index":0,"item":"a1828229-fac8-4c81-83bd-c85623acecaa","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","timestamp":"2025. március. 12. 16:01","title":"„A politika a hálószobában kezdődik” – mozikban a franciásan pikáns Barátnők, a rendezővel beszélgettünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea6a464-133f-41a8-bf3e-2b1b3616ed13","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az év végéig a már működő szálláshelyeknek meg kell szerezniük a csillagokat.","shortLead":"Az év végéig a már működő szálláshelyeknek meg kell szerezniük a csillagokat.","id":"20250312_szallashely-minosites-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bea6a464-133f-41a8-bf3e-2b1b3616ed13.jpg","index":0,"item":"c0fd6e81-4ec7-4445-9494-aceb4b9c3dc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250312_szallashely-minosites-rendelet","timestamp":"2025. március. 12. 11:04","title":"Megjelent egy új rendelet, januártól könnyebb dolgunk lesz, ha szállást választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f845a-eb92-495e-acdc-14a8c3d1f7d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli oktatási minisztérium szerint elfogadhatatlan a fiú viselkedése. ","shortLead":"Az izraeli oktatási minisztérium szerint elfogadhatatlan a fiú viselkedése. ","id":"20250311_Naci-karlendites-miatt-tartoztattak-le-egy-izraeli-tinedzsert-Auschwitzban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e2f845a-eb92-495e-acdc-14a8c3d1f7d2.jpg","index":0,"item":"790613b4-d2e2-4b4a-93f3-afd4b3afddaa","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Naci-karlendites-miatt-tartoztattak-le-egy-izraeli-tinedzsert-Auschwitzban","timestamp":"2025. március. 11. 21:45","title":"Náci karlendítés miatt tartóztattak le egy izraeli tinédzsert Auschwitzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]