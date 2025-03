Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új liberális vezér, Mark Carney, aki újoncként érkezett a politikába a bankvilágból.","shortLead":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új...","id":"20250322_mark-carney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"19acfc34-dc5e-4447-b08a-b7e99f6a4484","keywords":null,"link":"/360/20250322_mark-carney","timestamp":"2025. március. 22. 14:00","title":"A pénzügyi válságot és a Brexitet kezelte, most Trumpot kell a kanadai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","id":"20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840.jpg","index":0,"item":"13089a39-1c31-40bd-b4d5-cf139876a4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","timestamp":"2025. március. 24. 07:21","title":"Íme a teljesen új Alfa Romeo Stelvio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","shortLead":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","id":"20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"9e83b32d-66b2-4648-93da-3036c6ab31d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","timestamp":"2025. március. 24. 12:10","title":"Volt honvédelmi miniszter az újdörögdi balesetről: Civilek kezébe éles kézigránátot adni felelőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","shortLead":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","id":"20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"0daf2326-e0dd-4944-9bd2-73ea9f65f5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","timestamp":"2025. március. 24. 07:16","title":"Magyar startup is verseng a zágrábi megmérettetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08028bf-a2c6-4e7f-b634-fe3422fc5db2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kétszer támadt a férfira, aki másodszorra eltalálta a medvét.","shortLead":"Kétszer támadt a férfira, aki másodszorra eltalálta a medvét.","id":"20250324_medve-tamadas-szlovakia-fejsze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08028bf-a2c6-4e7f-b634-fe3422fc5db2.jpg","index":0,"item":"e23e184c-563b-4fd8-bbf7-175cf2f2902c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_medve-tamadas-szlovakia-fejsze-video","timestamp":"2025. március. 24. 11:38","title":"Medve támadt egy férfira Szlovákiában, erre az fejen csapta a fejszéjével – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De vajon tényleg elkerülhetetlen-e ez a folyamat, vagy még van esélyünk megállítani? Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De...","id":"20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328.jpg","index":0,"item":"04602e6d-8374-4944-8564-25e010df20ac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","timestamp":"2025. március. 22. 19:15","title":"Tényleg a hatodik tömeges kihalás felé tartunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","shortLead":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","id":"20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794.jpg","index":0,"item":"98c21297-8f30-46d8-84dd-cd98cba1f1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","timestamp":"2025. március. 24. 06:41","title":"Különleges új Golf GTI-vel rukkol elő a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]