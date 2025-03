Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz vagy szolgáltatás alapértelmezett keresőnek ajánlja a Google fejlesztését. Bár az Apple beleszólhatott volna a döntésbe, de valamiért 33 napot csúszott az ezzel kapcsolatos határidővel.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé...","id":"20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083.jpg","index":0,"item":"160a8c93-383a-4a01-b598-6fb49d470a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","timestamp":"2025. március. 26. 10:03","title":"Bealudt az Apple, 7407 milliárdot bukhat miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","shortLead":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","id":"20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6.jpg","index":0,"item":"54b7d727-9300-45e0-b450-f7ca25ec4ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","timestamp":"2025. március. 27. 12:14","title":"Orosz turistákkal a fedélzetén süllyedt el egy tengeralattjáró Egyiptomban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal megkezdődött.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal...","id":"20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"4288d678-8475-4e0c-94f3-e3176603acff","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 26. 21:17","title":"A honvédelmi miniszter szerint „politikai kalandorok” öncélú haszonszerzésre akarják felhasználni a gránátbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","id":"20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"b7c9db7a-44e4-4d73-ba4e-149279e7410c","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"Eltűnt, a NATO-főtitkár szerint meghalt négy amerikai katona gyakorlatozás közben Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","shortLead":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","id":"20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"4191b17b-00b9-4396-8503-6e849d258d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","timestamp":"2025. március. 26. 14:18","title":"Szijjártó Péter a Vörös térről bejelentkezve mondta el, hogy sikerült beszélnie két régi, jó ismerőssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője azt állítja, hogy levelekkel tudja igazolni, nem teljesen önkéntes a részvétel a kiképzőprogramban. ","shortLead":"A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője azt állítja, hogy levelekkel tudja igazolni, nem teljesen önkéntes...","id":"20250326_Ruszin-Szendi-Romulusz-szerint-a-kormanytisztviseloknek-nagyon-melegen-ajanlott-a-reszvetel-a-katonai-kikepzo-programban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"1de757f9-ee44-42c0-b791-a0bb17446ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ruszin-Szendi-Romulusz-szerint-a-kormanytisztviseloknek-nagyon-melegen-ajanlott-a-reszvetel-a-katonai-kikepzo-programban","timestamp":"2025. március. 26. 08:02","title":"Ruszin-Szendi Romulusz szerint a kormánytisztviselőknek „nagyon melegen ajánlott” a részvétel a katonai kiképző programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bevezetik a közúti gyilkosság fogalmát is. ","shortLead":"Bevezetik a közúti gyilkosság fogalmát is. ","id":"20250326_feketelistara-kerulnek-az-autosok-Belgiumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"d377e460-8d2b-4c16-bd86-5805709c409d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_feketelistara-kerulnek-az-autosok-Belgiumban","timestamp":"2025. március. 26. 07:11","title":"Gyorshajtók, részegek, mobilozók – feketelistára kerülnek a renitens autósok Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0d6933-56fd-4e10-8e32-9ae769123c74","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy egyre elterjedtebbé válnak a tetoválások, és ezzel párhuzamosan egyre több szó esik az egészségügyi kockázatukról is, mind többeket érdekel, hogy bekerül-e a tetoválótinta a szervezetbe, és ha igen, akkor hová.","shortLead":"Ahogy egyre elterjedtebbé válnak a tetoválások, és ezzel párhuzamosan egyre több szó esik az egészségügyi kockázatukról...","id":"20250327_hvg-tetovalasok-tetovalotinta-emberi-szervezet-egeszseg-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee0d6933-56fd-4e10-8e32-9ae769123c74.jpg","index":0,"item":"2d37c267-8c9c-424c-8ddb-9dc44823ddb6","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-tetovalasok-tetovalotinta-emberi-szervezet-egeszseg-problemak","timestamp":"2025. március. 27. 18:30","title":"Hova jut el az emberi szervezetben a bőrről a tetoválótinta? Mit okozhat ott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]