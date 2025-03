Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli, hogy a török demokrácia az életéért harcol, miután az elnök letartóztatta legfőbb vetélytársát. Az ország már egy évtizede menetel a tekintélyuralom felé, ám a tüntetők még nem adták fel.","shortLead":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli...","id":"20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5.jpg","index":0,"item":"5ae63f9e-2e58-4282-be25-997dc7d2e734","keywords":null,"link":"/360/20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","timestamp":"2025. március. 29. 13:45","title":"Intő példa: így számolják fel éppen a demokrácia maradékát is Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c1eef2-077e-4769-9a0a-1a1e64814db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március végéig pályázhattak volna a vállalkozások, de a határidőt novemberig kitolták.","shortLead":"Március végéig pályázhattak volna a vállalkozások, de a határidőt novemberig kitolták.","id":"20250329_Meghosszabbitjak-az-allami-e-auto-programot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c1eef2-077e-4769-9a0a-1a1e64814db2.jpg","index":0,"item":"002d86ad-5a2b-4291-826c-0067769b2f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20250329_Meghosszabbitjak-az-allami-e-auto-programot","timestamp":"2025. március. 29. 10:55","title":"Meghosszabbítják az állami e-autó programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0800ad9a-694e-46ca-a93c-9c69f47e2232","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig azonnali hatállyal menesztette Marco Rosét.","shortLead":"Az RB Leipzig azonnali hatállyal menesztette Marco Rosét.","id":"20250330_rb-leipzig-marco-rose-kirugas-gulacsi-peter-willi-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0800ad9a-694e-46ca-a93c-9c69f47e2232.jpg","index":0,"item":"9daeb785-c23e-466a-bffe-b24d8cfa4726","keywords":null,"link":"/sport/20250330_rb-leipzig-marco-rose-kirugas-gulacsi-peter-willi-orban","timestamp":"2025. március. 30. 12:02","title":"Kirúgta vezetőedzőjét Gulácsi csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672d533-1182-4365-b1d7-8ea80074b9db","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia teljesen átalakítja az egészségügyi rendszereket, ehhez azonban az orvosoknak is változtatniuk kell az eddigi megszokásaikon – mondta lapunknak Parminder Bhatia, a GE HealthCare AI vezérigazgatója, aki globális szinten felelős a cég mesterséges intelligencia alapú megoldásainak stratégiai megvalósításáért.","shortLead":"A mesterséges intelligencia teljesen átalakítja az egészségügyi rendszereket, ehhez azonban az orvosoknak is...","id":"20250330_ge-ai-healthcare-mesterseges-intelligencia-orvos-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5672d533-1182-4365-b1d7-8ea80074b9db.jpg","index":0,"item":"6321b089-4bc9-4fa1-94b9-f6b9dae5e6df","keywords":null,"link":"/360/20250330_ge-ai-healthcare-mesterseges-intelligencia-orvos-beteg","timestamp":"2025. március. 30. 16:30","title":"Az algoritmus varázsa: kevesebb téves diagnózis, gyorsabban gyógyuló betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb Vitézy–Karácsony csörte kezdődött a közösségi médiában, ezúttal a Fővárosi Klímaügynökség körül volt a vita.","shortLead":"Újabb Vitézy–Karácsony csörte kezdődött a közösségi médiában, ezúttal a Fővárosi Klímaügynökség körül volt a vita.","id":"20250330_karacsony-gergely-vitezy-david-fovaros-klimaugynokseg-veto-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5.jpg","index":0,"item":"638108e3-0043-476a-9604-8eff8c08b657","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_karacsony-gergely-vitezy-david-fovaros-klimaugynokseg-veto-kozgyules","timestamp":"2025. március. 30. 14:18","title":"Nem vétózott Karácsony, mégis önálló cég maradhat a Klímaügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","shortLead":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","id":"20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513.jpg","index":0,"item":"ac3cbfe0-ab2a-44e6-bea5-a83be036b17d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","timestamp":"2025. március. 29. 15:06","title":"Karlendítő kalauz miatt indít vizsgálatot a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország teljes területén tilos lesz a járványra fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.","shortLead":"Az ország teljes területén tilos lesz a járványra fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.","id":"20250329_Vasarnaptol-ujabb-intezkedeseket-vezetnek-be-a-ragados-szaj--es-koromfajas-jarvany-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4b80ca47-4d49-4be0-8e81-00aec4edf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Vasarnaptol-ujabb-intezkedeseket-vezetnek-be-a-ragados-szaj--es-koromfajas-jarvany-miatt","timestamp":"2025. március. 29. 16:38","title":"Vasárnaptól újabb intézkedéseket vezetnek be a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]