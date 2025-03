Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg a háborús vészhelyzetet.","shortLead":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg...","id":"20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"336f0e75-1bf4-4ee6-b231-1868db95523c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","timestamp":"2025. március. 30. 12:58","title":"Szijjártó: az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60d515b-96ed-4200-ba02-cb4e6b7a60d9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a jelek szerint nem is szeretné elképzelni, milyen az élet Cristiano Ronaldo nélkül, Lionel Scalonit viszont az élet rákényszerítette, hogy Messi nélkül küldje harcba csapatát Brazília ellen. Az eredmény magáért beszél, Argentína feltörölte a padlót legnagyobb riválisával.","shortLead":"A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a jelek szerint nem is szeretné elképzelni, milyen az élet...","id":"20250329_cristiano-ronaldo-lionel-messi-portugalia-argentina-valogatott-jatek-jovo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a60d515b-96ed-4200-ba02-cb4e6b7a60d9.jpg","index":0,"item":"3250bf50-bc2a-45bd-a48a-34cec5c87192","keywords":null,"link":"/sport/20250329_cristiano-ronaldo-lionel-messi-portugalia-argentina-valogatott-jatek-jovo","timestamp":"2025. március. 29. 12:09","title":"Ronaldo és Messi olyanok, mint a drog: a portugálok totálisan rá vannak csavarodva, az argentinok már tudják a titkát, hogyan szokjanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek elapadását. Az elnöki akaratnak a felsőoktatás minősége, illetve a kutatási és szólásszabadság láthatja kárát.","shortLead":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek...","id":"20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb.jpg","index":0,"item":"40bb7129-d3d9-48a3-9f49-a34ed4d3e79e","keywords":null,"link":"/360/20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","timestamp":"2025. március. 29. 11:00","title":"A Columbiával az élen kapitulálnak az amerikai egyetemek Trump kultúrháborús offenzívája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e46a81-4e9f-4127-a532-cd0411cc7262","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígéri, javulni fog a felhasználói élmény.","shortLead":"Azt ígéri, javulni fog a felhasználói élmény.","id":"20250329_Elon-Musk-eladta-az-X-et-a-sajat-cegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e46a81-4e9f-4127-a532-cd0411cc7262.jpg","index":0,"item":"57804467-eedc-447c-a39f-2f794775a578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_Elon-Musk-eladta-az-X-et-a-sajat-cegenek","timestamp":"2025. március. 29. 09:13","title":"Elon Musk eladta az X-et a saját cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal senki sem lett milliomos.","shortLead":"Ezúttal senki sem lett milliomos.","id":"20250330_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"2d1d461a-bd6f-4db0-9376-2849d94e66e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 30. 17:07","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]