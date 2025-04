Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hazánk is fellebbezett az Interpolnál a boszniai Szerb Köztársaság elnökének érdekében.","shortLead":"Hazánk is fellebbezett az Interpolnál a boszniai Szerb Köztársaság elnökének érdekében.","id":"20250402_orban-dodik-nemzetkozi-elfogatoparancs-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699.jpg","index":0,"item":"1fc6d576-73e6-4b07-a357-742c9f56f7ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-dodik-nemzetkozi-elfogatoparancs-fellebbezes","timestamp":"2025. április. 02. 21:14","title":"Orbánnak hálálkodik Dodik, amiért nem adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","id":"20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec.jpg","index":0,"item":"273817e8-8df2-4cb4-85b4-82f2242729b9","keywords":null,"link":"/elet/20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","timestamp":"2025. április. 02. 11:39","title":"Leragasztotta egy síró gyerek száját két bölcsődei dolgozó Zselicszentpálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Méltányosság nincs. ","shortLead":"Méltányosság nincs. ","id":"20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9.jpg","index":0,"item":"059c2133-0a80-4357-9967-e98957942c32","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","timestamp":"2025. április. 01. 14:21","title":"Közel félmilliós autópályabírsága jött össze egy autósnak, mire megtudta, hogy rosszul adta meg a rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20 százalékos vám rakódik majd.","shortLead":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20...","id":"20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5e65acfd-19c7-4cc8-b474-f1ed6fc3b392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szijjártó Trump 20 százalékos, az EU-t sújtó vámjáról: Alkalmatlan brüsszeli politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff13e130-f976-409a-b39f-f6bb0a0dc134","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két olyan bűnbanda tagjairól van szó, amelyeket Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánított.","shortLead":"Két olyan bűnbanda tagjairól van szó, amelyeket Trump külföldi terrorszervezetnek nyilvánított.","id":"20250401_egyesult-allamok-salvador-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff13e130-f976-409a-b39f-f6bb0a0dc134.jpg","index":0,"item":"daff72c4-82ec-4a69-a764-a9ced3f323c8","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_egyesult-allamok-salvador-bunozok","timestamp":"2025. április. 01. 13:11","title":"Hátrafeszített kar, azonnali fejborotválás - erődemonstrációnak beillő videóban prezentálták a Trumpék által Salvadorba szállított veszélyes bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20 évben bárki. Ugyanez a logika működhet az amerikai elnök protekcionista gazdaságpolitikájával kapcsolatban is. A Spiegel eközben arról ír, hogy Európa két gázimperialista fogságában vergődik.","shortLead":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20...","id":"20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"3259c2b8-c7a8-4d78-8505-560f75d4290f","keywords":null,"link":"/360/20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","timestamp":"2025. április. 01. 10:55","title":"Így járhat jól Európa a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme a „tökéletes” termék megalkotásának, vagy ha van egy jó ötlet, többet ér gyorsan lépni és belevágni? Mennyiben különbözik az üzleti modell attól függően, hogy csokit vagy egy fehérneműt szeretnénk eladni? – a this is Redy alapítóival beszélgettünk.","shortLead":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme...","id":"20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a.jpg","index":0,"item":"6fcffb0f-8f40-406c-8eab-bc442fec0f77","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:45","title":"„A nők igénylik, hogy ne XS-es modelleken mutassuk be a bugyikat” – nemcsak üzlet, tabudöntögetés is a Redy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]