[{"available":true,"c_guid":"495305b6-be81-46dd-804e-0b612994408d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több tucat veszélyes sebezhetőséget javítottak az Androidban. Sok készülékre már le is tölthető a frissítés, de rövidesen minden támogatott eszközre befut.","shortLead":"Több tucat veszélyes sebezhetőséget javítottak az Androidban. Sok készülékre már le is tölthető a frissítés, de...","id":"20250408_android-aprilis-biztonsagi-javitocsomag-frissites-sulyos-sebezhetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/495305b6-be81-46dd-804e-0b612994408d.jpg","index":0,"item":"01c6794d-6af4-43a8-baf8-aaf5f12b0cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_android-aprilis-biztonsagi-javitocsomag-frissites-sulyos-sebezhetosegek","timestamp":"2025. április. 08. 11:03","title":"Androidos mobilja van? 62 hibát javíthat egy mozdulattal, köztük egy olyat is, amit a hatóságok is kihasználhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dee97-90b2-4fa7-b3d1-fd51b8f16485","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész halálát rákos megbetegedés okozta, társai a közösségi médiában emlékeznek meg róla.","shortLead":"A zenész halálát rákos megbetegedés okozta, társai a közösségi médiában emlékeznek meg róla.","id":"20250407_70-eves-koraban-elhunyt-a-Blondie-dobosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e67dee97-90b2-4fa7-b3d1-fd51b8f16485.jpg","index":0,"item":"3e50f170-5804-422f-b9fc-c9e5479127e1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_70-eves-koraban-elhunyt-a-Blondie-dobosa","timestamp":"2025. április. 07. 19:24","title":"70 éves korában elhunyt a Blondie dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","shortLead":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","id":"20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111.jpg","index":0,"item":"4b463adc-0665-4706-9e47-37eb1fb77e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","timestamp":"2025. április. 09. 06:41","title":"Íme a Toyota még durvább GR Corollája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"A nagy beszakadást minimális visszaerősödés követte, de azóta ismét gyengülőben van a magyar fizetőeszköz.","id":"20250407_forint-euro-dollar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"1728fe9e-bc8e-439c-acd3-cb476f5d01c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_forint-euro-dollar-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:07","title":"A forint körülnézett a világban, majd úgy döntött, a földbe áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b262ef-4848-4a10-8b0a-edc34a55f96e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros Forma–1-es világbajnok az alapítványán keresztül igyekszik előmozdítani a demenciakutatást.","shortLead":"A háromszoros Forma–1-es világbajnok az alapítványán keresztül igyekszik előmozdítani a demenciakutatást.","id":"20250408_jackie-stewart-felesege-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90b262ef-4848-4a10-8b0a-edc34a55f96e.jpg","index":0,"item":"b71fc7db-bd0f-403b-9427-2685f351496d","keywords":null,"link":"/elet/20250408_jackie-stewart-felesege-demencia","timestamp":"2025. április. 08. 14:20","title":"Már azt sem tudta, ki a férje – Sir Jackie Stewart a felesége demenciájáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe484c1f-ad4b-446d-a645-09c71a4d75b8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, ha nem csupán listába szedjük az azokhoz vezető, elvégzendő feladatainkat, hanem látjuk is, hogyan kapcsolódnak egymásba. Ebben lehet segítségünkre a mind mapping, azaz gondolattérkép-készítés. Meg is mutatjuk egy háromperces videóban Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, ha nem csupán listába szedjük az azokhoz vezető, elvégzendő feladatainkat...","id":"20250407_gondolatterkep-mind-map-mentalis-technika-penge-podcast-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe484c1f-ad4b-446d-a645-09c71a4d75b8.jpg","index":0,"item":"4bd41d59-d68f-4378-b929-cd4743e6c528","keywords":null,"link":"/elet/20250407_gondolatterkep-mind-map-mentalis-technika-penge-podcast-szilagyi-aron","timestamp":"2025. április. 07. 12:09","title":"Hogyan segíthet, ha térképet rajzolunk a céljainkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","shortLead":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","id":"20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"f1149b6a-f093-48e4-a361-0e77097356b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","timestamp":"2025. április. 08. 20:12","title":"A Kínával szembeni vámok szerdán legalább 104 százalékra emelkednek – közölte a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]