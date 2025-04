Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bill Ackman három hónapos tűzszünetet javasolt.","shortLead":"Bill Ackman három hónapos tűzszünetet javasolt.","id":"20250408_donald-trump-vam-bill-ackman-vamhaboru-wall-street-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb.jpg","index":0,"item":"adc2406a-1090-4f4f-890a-9235198c44d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_donald-trump-vam-bill-ackman-vamhaboru-wall-street-tozsde","timestamp":"2025. április. 08. 11:43","title":"Gazdasági atomháborúval érnek fel a vámok Trump milliárdos támogatója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33511861-a71b-48ba-802c-db564db81caa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti elképzelés szerint fejjel lefelé állt volna, de útban volt az orosz nagykövetség.","shortLead":"Az eredeti elképzelés szerint fejjel lefelé állt volna, de útban volt az orosz nagykövetség.","id":"20250409_magyar-ketfarku-kutya-part-bekemenet-utvonal-terkep-penisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33511861-a71b-48ba-802c-db564db81caa.jpg","index":0,"item":"565b2e17-208c-4707-845a-840c3652636b","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyar-ketfarku-kutya-part-bekemenet-utvonal-terkep-penisz","timestamp":"2025. április. 09. 15:47","title":"„Esztétikus péniszt” rajzol ki a Kétfarkúak szombati békemenetének útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","shortLead":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","id":"20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d.jpg","index":0,"item":"93c6852d-10ac-47e3-85bb-ffd51940da94","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:59","title":"Fontos bejelentést tett a Telekom és a One: idén elmarad az áremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben kontroll nélküli használatuk komoly kockázatokat is rejt. 