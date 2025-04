Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","shortLead":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","id":"20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"c707fb3d-58b7-4766-85fa-4447d2888f33","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:47","title":"Drasztikusan zuhan az orosz olaj ára is, a Kreml „nagyon szoros figyelemmel” követi az eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik az eddigi 782 lóerőt esetleg pazarlóan soknak tartják.","id":"20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f2800a-1bc9-4c65-bfcc-e2f9d564ca33.jpg","index":0,"item":"4296d334-b167-4429-80f2-eafd0171ba00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_gyengebb-de-meg-igy-is-680-lovas-uj-bentleyk-erkeztek","timestamp":"2025. április. 09. 08:41","title":"Gyengébb, de még így is 680 lovas új Bentley-k érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet a logika abban, amit Donald Trump csinál? Bemutatjuk, miben bízik az amerikai elnök, amikor épp felrúgja a teljes világrendet, és mi a célja mindezzel.","shortLead":"Zuhannak a tőzsdék, elszálló inflációtól és recessziótól fél az USA, világválságtól a bolygó többi része – de mi lehet...","id":"20250408_trump-vamhaboru-usa-vamok-celok-munkahely-ipar-inflacio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"b9f6d2ee-1ee6-4ef0-bdd1-852af90ccb59","keywords":null,"link":"/360/20250408_trump-vamhaboru-usa-vamok-celok-munkahely-ipar-inflacio-dollar","timestamp":"2025. április. 08. 09:30","title":"Lehet olyan forgatókönyv, amitől pár év múlva majd azt mondjuk, zseniális ötlet volt Trumptól a vámháború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","shortLead":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","id":"20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8.jpg","index":0,"item":"ee37acb3-cc71-4f99-a5b1-2e97d798836b","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:02","title":"A bíróság szerint nincs rá bizonyíték, hogy droglabor működött volna Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik. A tőzsdék kedvezően reagáltak a hírre, de nemsokára kiderült, hogy nincs valóságalapja.","shortLead":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik...","id":"20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6.jpg","index":0,"item":"4e09d523-e990-40ae-a923-e7d3bf258d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:52","title":"Teljes őrület az amerikai tőzsdéken: rövid időre kilőttek az indexek, de aztán megszólalt a Fehér Ház, és visszatértek a masszív mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3802d28-c474-41f9-874c-55fc87b84ea2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kiadós szentségelés 10 ezer rubelbe kerülhet Oroszországban.","shortLead":"Egy kiadós szentségelés 10 ezer rubelbe kerülhet Oroszországban.","id":"20250407_karomkodas-buntetes-oroszorszag-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3802d28-c474-41f9-874c-55fc87b84ea2.jpg","index":0,"item":"9de8f31c-232e-4e9b-b0a8-c601b3c23d66","keywords":null,"link":"/elet/20250407_karomkodas-buntetes-oroszorszag-emeles","timestamp":"2025. április. 07. 14:16","title":"Durván megemelik a káromkodásért kiszabott büntetéseket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztő adatátviteli és töltési teljesítményre képes egy új szabvánnyal működő adatkábel, melyből két változat is létezik. ","shortLead":"Elképesztő adatátviteli és töltési teljesítményre képes egy új szabvánnyal működő adatkábel, melyből két változat is...","id":"20250408_kina-gpmi-vezetek-szabvany-adatatvitel-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79.jpg","index":0,"item":"91d7e2dc-f2d4-439c-a2ac-4939a4b3978f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_kina-gpmi-vezetek-szabvany-adatatvitel-sebesseg","timestamp":"2025. április. 08. 13:03","title":"Egy vezeték mind felett: egy új kínai szabvány zárójelbe teszi az összes ma használatos technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]