[{"available":true,"c_guid":"a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést szabályozó új rendeletekről volt szó.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést...","id":"20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2.jpg","index":0,"item":"6a1b76fa-4be2-4552-9362-ff642780ea2c","keywords":null,"link":"/sport/20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","timestamp":"2025. április. 09. 16:28","title":"„Nem lehetett volna jobban csinálni” – így reagált az autósport-szövetség, miután a sajtóhoz került az öt halálos áldozattal járó ralibaleset vizsgálati eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint több százezerrel több szavazója van Magyar Péteréknek, mint a kormánypártoknak. ","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint több százezerrel több szavazója van Magyar Péteréknek, mint a kormánypártoknak. ","id":"20250410_21-Kutatokozpont-14-szazalekkal-vezet-a-Tisza-Part-a-biztos-valasztok-koreben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"c085b921-1a51-4049-b219-a5bf108268cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_21-Kutatokozpont-14-szazalekkal-vezet-a-Tisza-Part-a-biztos-valasztok-koreben","timestamp":"2025. április. 10. 08:04","title":"21 Kutatóközpont: 14 százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos választók körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","shortLead":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","id":"20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"da660adb-507e-4147-b5eb-ee55b9f98a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 12:04","title":"Kéthavi mélypontra küldték a forintot a legújabb vámhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","shortLead":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","id":"20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"4980e7ad-b8e7-46f0-b5a0-9bf71b47b738","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","timestamp":"2025. április. 09. 15:45","title":"Füstté vált fél tonna lefoglalt kábítószer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169bdc99-389f-4feb-bd41-e0b3e24340b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból.","shortLead":"Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból.","id":"20250408_oriasfarkas-dns-tronok-harca-biotechnologia-jegkorszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/169bdc99-389f-4feb-bd41-e0b3e24340b0.jpg","index":0,"item":"fd5bf36d-a8c8-4f7d-9ed4-a80ecde08713","keywords":null,"link":"/elet/20250408_oriasfarkas-dns-tronok-harca-biotechnologia-jegkorszak","timestamp":"2025. április. 08. 14:40","title":"Jégkorszaki DNS-ből támasztották fel a Trónok harca rémfarkasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","shortLead":"A Szabadság hídon azért állítottak elő egy férfit, mert törött üveggel sétált a gyűlés résztvevői között.","id":"20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721cf257-0edc-4154-8b7a-7a50012b484e.jpg","index":0,"item":"cb37def6-cf67-456b-98c9-a9a863febd50","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Tobb-hidfoglaloval-szemben-is-eljarast-inditott-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:18","title":"Több hídfoglalóval szemben is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9485e725-4c2f-4fcc-adfc-95870c189ea5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az állandó emberi jelenlét a Holdon számos leküzdendő akadályt rejt, de az egyiket épp most küzdhette le egy brit cég: egy mikrohullámú szerkezettel tisztítják meg a holdi jeget, a végeredmény pedig iható víz.","shortLead":"Az állandó emberi jelenlét a Holdon számos leküzdendő akadályt rejt, de az egyiket épp most küzdhette le egy brit cég...","id":"20250408_naicker-scientific-sonochem-system-hold-viz-megtisztitasa-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9485e725-4c2f-4fcc-adfc-95870c189ea5.jpg","index":0,"item":"2d6ade00-1042-4ddf-a55c-b9f460bdb9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_naicker-scientific-sonochem-system-hold-viz-megtisztitasa-urkutatas","timestamp":"2025. április. 08. 17:03","title":"Megcsinálták az űrmikrót, tiszta vizet állít elő a Hold jegéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg nem mutat tiszteletet.","shortLead":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg...","id":"20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"c343dd0d-2d8b-4a66-970e-668b8a245352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 19:55","title":"Trump felfüggesztette a büntetővámok alkalmazását, kivéve Kínával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]