[{"available":true,"c_guid":"90456d18-c186-4aab-b008-e3f5b7010086","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német lap úgy tudja, hogy Poulsennek, Kramplnak és Haidarának sem ajánl új szerződést a klub.","shortLead":"A német lap úgy tudja, hogy Poulsennek, Kramplnak és Haidarának sem ajánl új szerződést a klub.","id":"20250409_gulacsi-peter-rb-leipzig-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90456d18-c186-4aab-b008-e3f5b7010086.jpg","index":0,"item":"146edf7c-9fe0-4a34-85bc-2cf8e9b5d08d","keywords":null,"link":"/sport/20250409_gulacsi-peter-rb-leipzig-szerzodes","timestamp":"2025. április. 09. 14:31","title":"A Bild szerint nem hosszabbít Gulácsival a Leipzig, akár már a nyáron távozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","shortLead":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","id":"20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"1376f64f-ea47-42ef-8a9f-f08130c163ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:15","title":"Magyarország kivételével minden EU-tag megszavazta az amerikai árukra kivetett viszontvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","shortLead":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","id":"20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f.jpg","index":0,"item":"7420a457-b913-466b-a3be-9df79fb6595d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:07","title":"Érdemes figyelni: ma minden traffipaxot bevet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra olasz kézbe kerül az ismert divatház. ","shortLead":"Újra olasz kézbe kerül az ismert divatház. ","id":"20250410_A-Prada-megveszi-a-Versace-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f.jpg","index":0,"item":"10b2f71f-da03-4406-bea5-0e69b1f54263","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_A-Prada-megveszi-a-Versace-t","timestamp":"2025. április. 10. 15:22","title":"A Prada megveszi a Versacét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","shortLead":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","id":"20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5.jpg","index":0,"item":"88128038-03b8-485f-a5e2-f0e0db2a1364","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 12:22","title":"Gulyás: Nem Rogán Antal feleségéé a milliókba kerülő ruha, táska és ékszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","shortLead":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","id":"20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5.jpg","index":0,"item":"ebd13337-7ae7-4a1c-829e-343e3c71de8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","timestamp":"2025. április. 10. 11:02","title":"Agrárkamara: fél Európát el tudjuk látni tormával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","shortLead":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","id":"20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02.jpg","index":0,"item":"354fb84a-0aa5-4c97-abdc-bc0c7682cd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","timestamp":"2025. április. 09. 09:14","title":"Nem nézett körül rendesen, többen megsérültek – vádat emeltek a figyelmetlen sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d4c4c6-c277-47f8-8798-7919a9d68f95","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Egyelőre a marhatelepeken pusztít a kór, de a sertésexportot már így is korlátozzák, ráadásul meg kell küzdeni a madárinfluenzával is. ","shortLead":"Egyelőre a marhatelepeken pusztít a kór, de a sertésexportot már így is korlátozzák, ráadásul meg kell küzdeni...","id":"20250409_Husszovetseg-husipar-Eder-Tamas-szaj-es-koromfajas-jarvany-serteshus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d4c4c6-c277-47f8-8798-7919a9d68f95.jpg","index":0,"item":"8a773069-01ac-4691-8646-fdb538ede9ef","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Husszovetseg-husipar-Eder-Tamas-szaj-es-koromfajas-jarvany-serteshus-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:20","title":"Épp helyrebillent volna a húsipar, amikor kitört a száj- és körömfájás járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]