A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt. A hantavírus nyomait kutatva döglött rágcsálókat találtak Gene Hackman birtokán Kommunikációs fordulat lett a homofób kétértelműsködés a NER-ben akkor, amikor elfogytak az érvek. Ha már a buzizás Lázár reakciója, legalább vállalja fel Az utóbbi napok legújabb trendje, hogy mindenki akciófigurákat készíttet saját magáról – vagy másokról – a mesterséges intelligencia segítségével. A BBC arra figyelmeztet, ez több ponton is igen komoly kérdéseket vet fel. Ön is készíttetett akciófigurát a mesterséges intelligenciával? Ezekről a veszélyekről tudnia kell A megafonos influenszer módosított képet közölt a Tisza Párt elnökéről. Magyar Péter bűncselekménnyé nyilvánítaná a hírhamisítást, miután Bohár Dániel ukrán zászlót adott a kezébe Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága. A korábban bankvezetőként, majd az Államadósság Kezelő Központ vezetőjeként dolgozó pénzpiaci szakember osztja az új jegybanki vezetés álláspontját, miszerint az elsődleges feladat az infláció letörése, ennek a legfontosabb eszköze a kamatpolitika. Az ÁKK éléről frissít Varga Mihály jegybankja, de később derül ki, mi lesz az új alelnök feladata A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén? „Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát" Közel egy év után elhárult minden jogi akadály, és újból elkezdheti a Meta az MI-modelljei betanítását az EU-s felhasználók adatain. Már az ön Facebook- és Instagram-tevékenységét is felhasználhatja a Meta a mesterséges intelligenciájához – így tilthatja meg 2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Azóta parkot, utcát nevezetek el róla. Négy éve meghalt, de örökre velünk marad Törőcsik Mari