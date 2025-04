Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","shortLead":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","id":"20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"e26ae104-c2bf-4ea6-9d3e-4cb83d201b43","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 22. 21:51","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna semmilyen körülmények között nem ismeri el Oroszország fennhatóságát a Krím félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","shortLead":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","id":"20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef.jpg","index":0,"item":"f4be41b5-8951-4360-9932-de2df38ea780","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","timestamp":"2025. április. 23. 11:05","title":"Műszaki hiba miatt tért vissza Ferihegyre a Ryanair Szófiába tartó kedd esti járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","shortLead":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","id":"20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e.jpg","index":0,"item":"296a5f71-3769-4bee-943e-803c70a343d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","timestamp":"2025. április. 22. 20:33","title":"Orbán Viktor és Kövér László is részt vett Tiffán Zsolt temetésén - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","shortLead":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","id":"20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289.jpg","index":0,"item":"07368b3d-363d-49c8-bc8b-4b5e2777f159","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 17:59","title":"Törölték az izraeli külügy oldalairól a pápa halála miatt kitett részvétnyilvánító bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352b6e46-0831-4213-805d-d257d2b0f909","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A hétfőn elhunyt katolikus egyházfő különös jelentőséget tulajdonított a sportnak mint az embereket és népeket egymáshoz közelebb hozó, a megbékélést elősegítő eszköznek.","shortLead":"A hétfőn elhunyt katolikus egyházfő különös jelentőséget tulajdonított a sportnak mint az embereket és népeket...","id":"20250423_ferenc-papa-sport-futball-san-lorenzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352b6e46-0831-4213-805d-d257d2b0f909.jpg","index":0,"item":"5f2e0e3e-8fb1-4e4a-80c1-76ec609809a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_ferenc-papa-sport-futball-san-lorenzo","timestamp":"2025. április. 23. 14:10","title":"A fociimádó Ferenc pápa a sportban is megtalálta a hit üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","shortLead":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","id":"20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"718a27ec-5de0-494d-b55f-5484c528edeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","timestamp":"2025. április. 23. 10:28","title":"Italdobálás, paprikaspray, rugdosódás – különös jelenet zajlott egy miskolci zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]