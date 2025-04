Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért Donald Trump. Ennyire eltökélt az elnök, hogy minden jogi eljárás nélküli kitoloncolhassák a bűnözőknek minősített illegális bevándorlókat, nem is eredménytelenül: zuhant az USA határain próbálkozók száma. Csakhogy a háttérben a Project 2025 szellemisége rémlik fel. ","shortLead":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért...","id":"20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c.jpg","index":0,"item":"2e6fef1d-e114-444a-9b11-6951e9f97d65","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","timestamp":"2025. április. 27. 10:30","title":"Deportálási roham: Trumpék inkább hisztériáig emelik a tétet, mint hogy elismerjenek egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton elkezdtek kipotyogni belőle.","shortLead":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton...","id":"20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"c4446c13-35cc-4125-b127-de2c4c25c6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","timestamp":"2025. április. 27. 16:04","title":"Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","shortLead":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","id":"20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15.jpg","index":0,"item":"22e97877-b829-455f-ad71-a1c7013d291e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","timestamp":"2025. április. 28. 15:23","title":"Fotókat készítenek a dolgozókról a kórházi beléptetőrendszerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","shortLead":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","id":"20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6.jpg","index":0,"item":"8bb35d75-a772-4e26-9ce4-298a8b84001e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","timestamp":"2025. április. 27. 16:15","title":"142 millió forintnak megfelelő összeget adott valaki a Titanic egyik legismertebb túlélőjének leveléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","shortLead":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","id":"20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f.jpg","index":0,"item":"6795c251-b4b6-47dd-b6db-c50ce35c2600","keywords":null,"link":"/elet/20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","timestamp":"2025. április. 28. 10:29","title":"Egykor ünnepelt popsztár volt Bery, ma idegenvezető Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","shortLead":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","id":"20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59.jpg","index":0,"item":"4e562299-b413-4358-a572-6fa95a9a50ca","keywords":null,"link":"/sport/20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","timestamp":"2025. április. 28. 16:05","title":"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","id":"20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6.jpg","index":0,"item":"0c62b94e-671c-4549-ae58-6b1d97aacc42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","timestamp":"2025. április. 28. 07:59","title":"Luxustól tocsogó utastérrel kényeztet a legújabb kínai luxuslimuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]