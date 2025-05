Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51b4554d-4d3a-4d54-a9fb-0cb09747a84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök kiszáll a közéletből, Dobrev Klára elindul a DK megüresedő elnöki székéért. ","shortLead":"A volt miniszterelnök kiszáll a közéletből, Dobrev Klára elindul a DK megüresedő elnöki székéért. ","id":"20250508_gyurcsany-ferenc-kozelet-politika-visszavonulas-lemondas-dobrev-klara-valas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b4554d-4d3a-4d54-a9fb-0cb09747a84d.jpg","index":0,"item":"29ea7f17-655f-4cd7-9cc6-e244a8da5c51","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-ferenc-kozelet-politika-visszavonulas-lemondas-dobrev-klara-valas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 12:43","title":"Gyurcsány visszavonul a politikától, elválnak Dobrev Klárával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6628916-8284-446e-9a5d-947f2989769b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni.","shortLead":"Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni.","id":"20250507_Tesla-motort-kapott-a-Citroen-miniautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6628916-8284-446e-9a5d-947f2989769b.jpg","index":0,"item":"ee9ebfaf-1493-4bae-b4e6-6531749e596b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Tesla-motort-kapott-a-Citroen-miniautoja","timestamp":"2025. május. 07. 20:20","title":"Tesla-motort kapott a Citroen Ami - 900 Nm-es városi rakéta lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","id":"20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886.jpg","index":0,"item":"d542abd8-e00b-4df0-ba2d-13964ee6a554","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:21","title":"700 kilométeres hatótávú vadonatúj Hyundai villanyautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat élelem után kutatott.","shortLead":"Az állat élelem után kutatott.","id":"20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"abe47976-4811-4bd9-844f-ceb687065ab9","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","timestamp":"2025. május. 07. 19:08","title":"Videón, ahogy egy medve kinyitja egy parkoló autó ajtaját, és bemászik a kocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak álcázott anyagokból pokolgépet lehetne barkácsolni a fedélzeten; reális kockázatot jelentenek a közönséges akkumulátorok is. Több veszélyes tűzeset nyomán egyre több helyen korlátozás alá esik a hordozható akku (powerbank) vagy akár az elektromos cigaretta is.","shortLead":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak...","id":"20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2.jpg","index":0,"item":"f3d4f759-d5cc-44ab-a305-b3e238f89fd2","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","timestamp":"2025. május. 08. 07:00","title":"Szigorodnak a szabályok a repülőkön, célkeresztben a mobiltöltő powerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","shortLead":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","id":"20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a.jpg","index":0,"item":"2264bdcf-eaf0-47fe-87ac-65d673a4ea99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:59","title":"3,96 másodperc alatt katapultál 200-ról 300-ra a Koenigsegg benzines hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","shortLead":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","id":"20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7.jpg","index":0,"item":"ea5a31b5-cba6-4f64-9d2c-dbe6abc95f8c","keywords":null,"link":"/elet/20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","timestamp":"2025. május. 08. 12:11","title":"A pápaválasztó füst még összeesküvés-elméletet is eredményezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]