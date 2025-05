Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók olyan rendszert fejlesztettek, ami pontosan úgy látja a véráramot, mint a közlekedési kamerák az utakat. A jövőben életeket menthetnek a megoldással, és az egyéni terápiák is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Japán kutatók olyan rendszert fejlesztettek, ami pontosan úgy látja a véráramot, mint a közlekedési kamerák az utakat...","id":"20250519_verrogkepzodes-veraram-mikroszkop-mesterseges-intelligencia-verlemezkek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09.jpg","index":0,"item":"2abbcaf4-a5e2-4c97-9204-c7129086f4d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_verrogkepzodes-veraram-mikroszkop-mesterseges-intelligencia-verlemezkek","timestamp":"2025. május. 19. 19:03","title":"Élőben figyeli a vérrögképződést a mesterséges intelligencia, azonnal jelez, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszont a bizonyítékokat nem hozhatják nyilvánosságra.","shortLead":"Viszont a bizonyítékokat nem hozhatják nyilvánosságra.","id":"20250520_Rendorseg-intezkedes-serulesek-Szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"3f170dce-ad36-4239-b598-8cbe67680878","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Rendorseg-intezkedes-serulesek-Szeged","timestamp":"2025. május. 20. 12:38","title":"A rendőrség kitart amellett, hogy jogszerűen intézkedtek a később sérüléseibe belehaló férfival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","shortLead":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","id":"20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950.jpg","index":0,"item":"37d1caaf-d801-4bb2-b642-70458135bbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","timestamp":"2025. május. 20. 21:40","title":"Vitézy Dávid azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy álljon ki a sajtó- és véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","shortLead":"Hat hónapja lesz jogsi nélkül elgondolkodni. ","id":"20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7dd690-62f1-478b-9802-e0da27d65870.jpg","index":0,"item":"a21d3c84-87e7-4cbd-9578-d0361d023a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Video-Nem-ertem-mi-a-gond-mondta-a-sofor-aki-athajtott-a-gyerekek-kozt-a-zebran","timestamp":"2025. május. 19. 17:30","title":"Videó: „Nem értem, mi a gond” – mondta a sofőr, aki áthajtott a gyerekek közt a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem tudtak végrehajtani.","shortLead":"Az ország első őslakos elnöke ellen elfogatóparancs is érvényben van, amit egyelőre a hívei miatt a hatóságok nem...","id":"20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1.jpg","index":0,"item":"e3f02917-4a7b-46f6-8dbf-f8b22c18209f","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_morales-bolivia-valasztasok-kizaras-elfogatoparancs","timestamp":"2025. május. 20. 13:25","title":"Nem indulhat Bolíviában az elnökválasztáson Evo Morales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra büntetlen, visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. Most, hogy három év után a jog szerint újra...","id":"20250520_Stohl-Andras-Az-igazi-buntetes-az-volt-hogy-elvettek-a-vadaszengedelyemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804.jpg","index":0,"item":"596ae217-27ee-4de4-9315-bcc98ca5cf49","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Stohl-Andras-Az-igazi-buntetes-az-volt-hogy-elvettek-a-vadaszengedelyemet","timestamp":"2025. május. 20. 10:09","title":"Stohl András: Az igazi büntetés az volt, hogy elvették a vadászengedélyemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]