[{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid válasz az, hogy: igen.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, van-e valami pozitív hatása annak, ha egy pár ölelkezve alszik el. A rövid...","id":"20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d36fc-0b3a-4bcf-896e-9c78c5843473.jpg","index":0,"item":"bd9b296d-bd11-43cd-9067-73145cf3cc1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_oleles-elalvas-alvopoz-ejszakai-alvas-parkapcsolat-pszichologia","timestamp":"2025. május. 22. 19:03","title":"Ölelkezős típus? Ilyen előnyökkel számolhat, ha alvás előtt összebújik a párjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","shortLead":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","id":"20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907.jpg","index":0,"item":"cde04ded-175e-406c-a50c-527abfc56650","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","timestamp":"2025. május. 21. 13:30","title":"Internetes csalók áldozatául esett Zalatnay Sarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni valamit, amire mindenképp szüksége lenne? Magyarországon eddig nem látott üzletet nyitott a Coop Szegeden – itt akár éjszaka is vásárolhat, de úgy, hogy dolgozók már nincsenek. Kipróbáltuk, mit tud az üzletlánc hibrid boltja – megmutatjuk, hogyan próbálhatja ki ön is.","shortLead":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni...","id":"20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"0503cf7a-de2e-4ab1-b3a1-17210c81f9aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 16:39","title":"Megnyílt az első olyan bolt az országban, ahova akkor is bemehet vásárolni, amikor a dolgozók már hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de a Fidesz még régebben tudhatott róla, hiszen évekkel ezelőtt közös biznisze volt a NER gazdasági elitjével. Közös thaimasszázs-cégük nyert el a Covid-járvány idején milliárdos állami megbízást, azóta pedig felszívódott.","shortLead":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de...","id":"20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4.jpg","index":0,"item":"5dd96481-ec66-445f-9078-32a7cc758f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 09:26","title":"A Fidesz által leleplezett kémgyanús ukrán Holló István nemrég még a Fidesz gazdasági elitjével üzletelt, milliárdos állami megbízáshoz jutva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is – derül ki a HVG-nek a Sándor-palota által kiadott adatsorból. Sulyok Tamás tartja magát ahhoz, amihez tavaly is: aki nem ad kegyelmet, az nem is hibázhat.","shortLead":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is –...","id":"20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546.jpg","index":0,"item":"98581853-3b5a-4052-8351-f7429701249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 13:36","title":"Idén sincs államfői kegyelem, Sulyok Tamás nemet mondott. Hatvankilencszer.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat játszanak a közönségnek. Első nap a Pantera és az Avatar, a másodikon a Gojira és a Knocked Loose lesz az előzenekar.","shortLead":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat...","id":"20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309.jpg","index":0,"item":"4fa008c2-fab2-4cfe-8e6c-4425f7cd17db","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","timestamp":"2025. május. 22. 10:21","title":"Két koncertet is ad Budapesten a Metallica 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","shortLead":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","id":"20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6.jpg","index":0,"item":"a1b49018-3018-4aa2-9d40-0bc1b01a5ae1","keywords":null,"link":"/sport/20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","timestamp":"2025. május. 21. 21:54","title":"A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]