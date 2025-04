Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aed62b70-fe0a-456a-93d0-4650599b4f60","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan élesítheti a Meta azt az új funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az X-en bekövetett profilok listáját, majd importálják azt a Threadsbe.","shortLead":"Hamarosan élesítheti a Meta azt az új funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az X-en bekövetett...","id":"20250410_meta-threads-x-felhasznalok-importalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aed62b70-fe0a-456a-93d0-4650599b4f60.jpg","index":0,"item":"1981d154-b3e5-4b8b-9765-c0f5ece6ad19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_meta-threads-x-felhasznalok-importalasa","timestamp":"2025. április. 10. 12:03","title":"Új funkció jön a Threadsbe, pofonegyszerű lesz bekövetni a régi „ismerősöket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH, a CIB és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33511861-a71b-48ba-802c-db564db81caa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti elképzelés szerint fejjel lefelé állt volna, de útban volt az orosz nagykövetség.","shortLead":"Az eredeti elképzelés szerint fejjel lefelé állt volna, de útban volt az orosz nagykövetség.","id":"20250409_magyar-ketfarku-kutya-part-bekemenet-utvonal-terkep-penisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33511861-a71b-48ba-802c-db564db81caa.jpg","index":0,"item":"565b2e17-208c-4707-845a-840c3652636b","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyar-ketfarku-kutya-part-bekemenet-utvonal-terkep-penisz","timestamp":"2025. április. 09. 15:47","title":"„Esztétikus péniszt” rajzol ki a Kétfarkúak szombati békemenetének útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","shortLead":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","id":"20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d91789-3a12-4725-ac1d-f8e49eba3443.jpg","index":0,"item":"5133dc69-0d6e-4565-a4cb-fe21d96ebe57","keywords":null,"link":"/elet/20250409_john-lithgow-donald-trump-muveszetek-kennedy-center","timestamp":"2025. április. 09. 09:40","title":"Trump elnöksége „kész katasztrófa” a művészeteknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3f8347-ca8c-40af-a088-23778af18665","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vannak, akik az első hetekben kiborulnak, mert úgy érzik, hogy örökre összekötötték az életüket egy olyan lénnyel, amit egyáltalán nem értenek meg.","shortLead":"Vannak, akik az első hetekben kiborulnak, mert úgy érzik, hogy örökre összekötötték az életüket egy olyan lénnyel, amit...","id":"20250409_haziallat-allattartas-szorongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3f8347-ca8c-40af-a088-23778af18665.jpg","index":0,"item":"36d557cd-dab8-40a2-97a7-07ee40e4aaa0","keywords":null,"link":"/elet/20250409_haziallat-allattartas-szorongas","timestamp":"2025. április. 09. 05:03","title":"Szorong az új háziállata miatt? Segíthet, ha mindezeket tudatosítja magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte, hogy háború a világ ellen, majd gyorsan visszakozott, és kijelentette, hogy egyáltalán nincs szó semmiféle háborúról.","shortLead":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte...","id":"20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a.jpg","index":0,"item":"c903f166-da29-48a9-a143-155c997ca46a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","timestamp":"2025. április. 09. 11:53","title":"Trump: Hívogatnak az országok, hogy kinyalják a seggemet egy alkuért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja...","id":"20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4.jpg","index":0,"item":"8c255f2e-b263-412f-b891-f3abb321a54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"646 lóerővel debütált az eddigi legdurvább Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]